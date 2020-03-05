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Формула 1 / Новость

«Скандал» и «черт знает что». Вольф и Марко критикуют FIA

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«Скандал» и «черт знает что». Вольф и Марко критикуют FIA
Автор:
, Главный редактор
5 мар. 2020 г., 07:27

Вчера команды Ф1 опубликовали официальные заявления, осуждающие недавнее соглашение между Международной автомобильной федерацией и Ferrari. Сегодня европейские СМИ цитируют руководителей гоночных коллективов, считающих позицию FIA не слишком конструктивной.

На прошлой неделе Международная автомобильная федерация опубликовала информацию о заключении некоего соглашения с командой Ferrari. Суть этого соглашения озвучена не была – однако известно, что договоренность была достигнута после исследования представителями FIA нюансов конструкции силовой установки Ferrari. Многие увидели в этом фактическое признание того, что в прошлом году итальянская команда использовала силовые агрегаты, созданные с нарушением техтребований Ф1.

Вчера 7 команд-участниц чемпионата мира (т.е. все за исключением Ferrari, Alfa Romeo и Haas) опубликовали заявления с одинаковым содержанием – в тексте осуждалась схема закулисного обсуждения столь важных моментов и была озвучена вероятность обращений в суды.

В общении с журналистами в последние сутки руководители команд использовали менее официальные и более сильные формулировки. «Происходит черт знает что, – цитирует Тото Вольфа, босса команды Mercedes, немецкое издание Spiegel. – В действиях Ferrari нет ничего хорошего, но как FIA выступила в этой ситуации – еще хуже».

«Действия FIA – настоящий скандал, – выразил свое мнение Хельмут Марко, гоночный консультант концерна Red Bull, в интервью Auto Bild. – Сейчас мы присоединились к акции, которую запустила Mercedes – но в будущем можем сделать что-то и самостоятельно.

Пожалуй, нам следовало бы дать [руководителю команды Red Bull] Кристиану Хорнеру распоряжение обратиться в суд и попытаться получить 24 миллиона долларов призовых. Ведь разница в доходах в зависимости от того, каким ты закончил сезон, может быть очень большой. И в части призовых, и в части спонсорских контрактов. А речь сейчас идет о действиях команды, которая закончила чемпионат на втором месте.

И если Ferrari действительно жульничала, даже штраф в 10 или 20 миллионов долларов будет для них слишком маленьким».

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Издание Auto Motor und Sport цитирует еще одного руководителя команды Ф1, согласившегося пообщаться с журналистами на условиях анонимности: «Представьте себе такую ситуацию с допингом. Если кого-то на нем поймают, WADA не может заключать с ним никаких секретных сделок – суть нарушения будет раскрыта, и нарушитель понесет наказание».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин , Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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