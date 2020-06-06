В недавнем видеоинтервью босса Формулы 1 Чейза Кэри спросили, что он будет делать в случае позитивного теста на коронавирус у кого-то в паддоке по ходу Гран При.

«Если заразится гонщик, то всегда есть другой ему на замену, – ответил американец. – Это то же самое, что пищевое отравление или другая неожиданная ситуация».

Формально американец прав. Команды всегда заявляют на Гран При резервного пилота. И мы регулярно видим, что это делается не для галочки: Пол ди Реста летом 2017-го заменил в Williams заболевшего Фелипе Массу, в том же сезоне Антонио Джовинацци пришел на выручку Паскалю Верляйну в Мельбурне.

В регламенте нет никаких требований к резервным гонщикам кроме наличия Суперлицензии. Прежде регулярно случалось, что команда «одалживала» себе запасного пилота у соперников, а Сергей Сироткин и вовсе одновременно числился в резерве у Renault и McLaren.

Безусловно, сценарий с выявлением вируса у кого-то из участников чемпионата выглядит маловероятным. Однако именно в 2020-м иметь сильного запасного командам будет особенно важно. Дело в том, что до начала уик-энда пилота можно заменить на любого другого, но вот начиная с пятницы сесть за руль может только тот, чье имя команда озвучила заранее в качества своего резервиста.

Вот кто может сесть за руль в предстоящем чемпионате в случае необходимости:

Mercedes: У чемпионов мира официальным резервным пилотом заявлен Стоффель Вандорн, который еще в 2018-м стартовал в Формуле 1, а сейчас участвует в Формуле Е. Кроме того, работой на симуляторе в Mercedes занимается Эстебан Гутьеррес. Мексиканец в последний раз выступал в Гран При в 2016-м с Haas, потому срок действия его Суперлицензии уже истек. Но для ее восстановления достаточно проехать 300 км на тестах с гоночной скоростью.

Ferrari: Любопытно, что запасным гонщиком Скудерии является Антонио Джовинацци, выступающий за Alfa Romeo. Это удобно – можно не сомневаться, что итальянец в любом случае будет рядом по ходу всего сезона. Также в распоряжении команды есть Паскаль Верляйн, покинувший Формулу 1 после сезона-2017 в составе Sauber.

Red Bull/AlphaTauri: Обе команды рассчитывают на помощь Сержиу Сетте Камары. Однако здесь не все просто – у бразильца есть собственная гоночная программа в Суперформуле, и продолжительный перелет из Японии в какой-то ситуации может оказаться непреодолимым препятствием для замены. Себастьен Буэми, покинувший Toro Rosso в конце 2011 года, все это время также оставался запасным. Именно он, если потребуется, займет место в «младшей» команде, тогда как в «старшую» при необходимости оперативно переведут Даниила Квята или Пьера Гасли.

McLaren: В прошлом году коллективу из Уокинга помогал Сергей Сироткин, однако после подписания контракта с Mercedes на поставку моторов с 2021 года McLaren получила возможность пригласить в случае необходимости Вандорна или Гутьерреса. Аналогичное право есть и у Racing Point. Если представить исключительно маловероятную ситуацию, что замены одновременно потребуются Mercedes, McLaren и Racing Point, за руль оранжевой машины мог бы сесть Фернандо Алонсо, который связан с Заком Брауном через совместный проект в IndyCar.

Renault: Команда назвала своими тест-пилотами своих юниоров Гуанью Чжоу и Кристиана Лундгора, но обоим еще далеко до Суперлицензии. В этой связи на поверхности лежат варианты с ушедшим из Энстоуна после прошлого сезона Нико Хюлькенбергом или тем же Сироткиным. Также стоит помнить, что слухи про Фернандо Алонсо возникли не на пустом месте.

Racing Point: В Сильверстоуне нет собственного резервного гонщика, он является частью кооперации с Mercedes. При этом у Racing Point есть приоритет над McLaren. Кроме того, команда сохраняет хорошие отношения с долгое время выступавшим за нее Хюлькенбергом, который тоже может прийти на помощь.

Alfa Romeo: Роберт Кубица выйдет на старт в случае форс-мажора как в самой Alfa Romeo, так и в Ferrari, где могут потребоваться услуги Антонио Джовинацци. В 2019-м резервным пилотом был выступающий в IndyCar Маркус Эрикссон, но теперь это явно подстраховочный вариант.

Haas: Команда назвала своими резервными гонщиками Луи Делетраза и Пьетро Фиттипальди. Оба уже садились за руль ее машин на тестах, но в последнее время гораздо чаще этот делал бразилец. Суперлицензии нет ни у одного из пилотов, потому Haas, скорее всего, воспользуется партнерскими отношениями с Ferrari.

Williams: До последнего времени Williams могла рассчитывать на помощь Mercedes – когда прошлой осенью заболел Джордж Расселл, за руль готов был сесть Эстебан Окон. Но этой зимой постоянным резервным пилотом в Гроу стал Джек Эйткен. У него достаточно баллов, чтобы иметь возможность выступать в Гран При.