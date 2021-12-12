Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?

Судьбу чемпионского титула в Формуле 1 во многом предопределило решение судей – причем касающееся не претендентов на чемпионство, а пилотов, которые к финалу Гран При Абу-Даби отставали от лидеров на круг.

Когда пилоты после 53-го круга следовали за автомобилем безопасности, между лидировавшим Льюисом Хэмилтоном и находившемся на 2-м месте Максом Ферстаппеном было несколько таких автомобилей. Поначалу судьи объявили, что не позволят им в соответствии с привычной практикой обогнать Хэмилтона и сейфти-кар (чтобы вернуться в один круг с лидерами). А чуть позже – изменили свое решение. В итоге британца опередили 5 круговых, находившихся между ним и Ферстаппеном. Тем же круговым, кто ехал следом за голландцем, было предписано сохранять место в пелотоне – хотя привычная практика предусматривает одинаковый алгоритм действий для всех круговых.

Ситуация с круговыми напрямую влияла на шансы Хэмилтона удержать лидерство в гонке, а значит – и обеспечить себе чемпионский титул. Ведь Ферстаппен под сейфти-каром переобулся в свежие мягкие шины, в то время как Хэмилтон остался на трассе на основательно изношенной резине Hard. Наличие между двумя претендентами нескольких круговых не позволило бы голландцу использовать преимущество новых покрышек – ведь достаточно быстро стало ясно, что рестарт будет дан в начале последнего круга. В свою очередь, отсутствие круговых за спиной по сути лишало британца шансов избежать потери позиции и титула.

Решение поступить по-разному с двумя группами круговых является нестандартным – и, как нетрудно догадаться, сразу же (еще по ходу гонки) подверглось критике Mercedes, которой оно не было на руку. Дело дошло даже до подачи официального протеста. Но на чем основан такой протест?

Спортивный регламент Формулы 1 не обязывает руководителя гонки разрешать круговым обгонять автомобиль безопасности. Действовать можно по обстоятельствам – в зависимости от ситуации принимать по этому вопросу положительное или отрицательное решение. Однако в правилах прописаны только два варианта действий – и два варианта сообщений, которые доводятся до участников (и зрителей). Эти варианты – «Отстающие на круг могут обгонять» или «Обгоны не будут разрешены». Таким образом, в Абу-Даби руководитель гонки действовал по третьему варианту, описания которого в правилах не найти.

Более того, в правилах указано, что сейфти-кар должен вернуться в боксы в конце круга, следующего за кругом, на котором последний из круговых обогнал лидера. В применении к Абу-Даби, где последняя информация о действиях круговых появилась на предпоследнем круге, это значит, что судьи должны были ограничиться «формальным» рестартом. В этой ситуации автомобиль безопасности сворачивает на пит-лейн в конце последнего круга гонки – и так как до финишной черты обгонять нельзя, а в момент ее пересечения гонка заканчивается, пилоты по сути фиксируют тот порядок, в котором двигались за сейфти-каром.

Отдельный вопрос – на что рассчитывает Mercedes в случае успеха протеста? Ведь ошибка судей не является поводом для наказания одного из гонщиков (в данном случае – выигравшего гонку и титул Макса Ферстаппена). С этим все просто: есть теоретическая возможность, что после признания ошибки для ее корректировки результатами гонки будет объявлено положение за круг до вынесения соответствующего решения. А в тот момент пелотон возглавлял Льюис Хэмилтон.

Сложно представить, что судьи после столь яркого завершения гонки и связанных с этим празднований решатся пойти на столь серьезный шаг – но этот сезон уже подарил нам немало сюрпризов…