Сироткин займется обучением картингу

SMP Racing объявила, что церемония открытия Академии картинга, которая будет базироваться на московской площадке Forza One, состоится 25 января. Практические занятия будут проходить на самой большой крытой трассе в России, отвечающей всем стандартам безопасности. Теоретические уроки – в специальном, хорошо оборудованном учебном классе, с использованием видеоаппаратуры.

В пресс-релизе отмечается, что самые успешные ученики Сироткина получат возможность стать участниками Академии SMP Racing-РАФ, а впоследствии, возможно, участниками программы SMP Racing.

В реализации учебного курса Сироткину помогут старший тренер сборной команды СССР по картингу в 1973-85 годах Юрий Ставровский и коллектив опытных российских пилотов-наставников. Сам Сергей будет постоянно находиться на связи с учениками и их родителями и дистанционно контролировать учебный процесс.

Каждая группа слушателей Академии картинга будет состоять из 7-14 человек. Формироваться группы будут не только по возрасту участников, но и по их навыкам управления картом. Теоретические занятия помогут ученикам развить мышление и лучше понять физику движения карта, а практическая часть позволит применить на трассе полученные знания. В конце каждого занятия запланирована минигонка.

Сироткин дважды становился бронзовым призером GP2, а в 2018-м дебютировал в Формуле 1 в составе Williams, но россиянину не удалось показать себя за рулем слабейшей машины пелотона. В 2019 году Сергей числился запасным пилотом в Renault и McLaren.