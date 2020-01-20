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Сироткин займется обучением картингу

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Сироткин займется обучением картингу
Автор:
20 янв. 2020 г., 13:07

Бывший пилот Williams и гонщик программы SMP Racing будет обучать картингу детей в возрасте от 5 до 15 лет.

SMP Racing объявила, что церемония открытия Академии картинга, которая будет базироваться на московской площадке Forza One, состоится 25 января. Практические занятия будут проходить на самой большой крытой трассе в России, отвечающей всем стандартам безопасности. Теоретические уроки – в специальном, хорошо оборудованном учебном классе, с использованием видеоаппаратуры.

В пресс-релизе отмечается, что самые успешные ученики Сироткина получат возможность стать участниками Академии SMP Racing-РАФ, а впоследствии, возможно, участниками программы SMP Racing.

В реализации учебного курса Сироткину помогут старший тренер сборной команды СССР по картингу в 1973-85 годах Юрий Ставровский и коллектив опытных российских пилотов-наставников. Сам Сергей будет постоянно находиться на связи с учениками и их родителями и дистанционно контролировать учебный процесс.

Каждая группа слушателей Академии картинга будет состоять из 7-14 человек. Формироваться группы будут не только по возрасту участников, но и по их навыкам управления картом. Теоретические занятия помогут ученикам развить мышление и лучше понять физику движения карта, а практическая часть позволит применить на трассе полученные знания. В конце каждого занятия запланирована минигонка.

Сироткин дважды становился бронзовым призером GP2, а в 2018-м дебютировал в Формуле 1 в составе Williams, но россиянину не удалось показать себя за рулем слабейшей машины пелотона. В 2019 году Сергей числился запасным пилотом в Renault и McLaren. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Сергей Сироткин
Автор Денис Буденков

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