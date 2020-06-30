Сироткин вновь стал резервистом Renault
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30 июн. 2020 г., 10:05
Российский пилот будет присутствовать на всех Гран При Формулы 1 в этом году и в случае проблем у основных пилотов команды сядет за руль боевой машины
Команда Renault официально объявила, что в этом году ее запасным пилотом вновь будет Сергей Сироткин.
Москвич уже числился резервистом команды из Энстоуна в 2017 году – до дебюта в Ф1 в составе Williams. Затем россиянин вернулся в Renault в сезоне-2019, но после его окончания сотрудничество подошло к концу.
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Тем не менее, теперь Сироткин вновь стал резервистом команды французского производителя. Соответствующее официальное заявление сделано перед началом Гран При Австрии.
На фоне объявленной пандемии роль резервного пилота в командах Ф1 в этом сезоне будет особенно важна, и контракт с Сироткиным предполагает его присутствие на всех этапах чемпионата. Сам Сергей прибудет на трассу в Шпильберге уже в среду.
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Сироткин вновь стал резервистом Renault
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