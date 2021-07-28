Сироткин призвал отдать Хэмилтону должное после Сильверстоуна

Льюис Хэмилтон смог выиграть Гран При Великобритании, несмотря на столкновение с Максом Ферстаппеном на старте и последующий штраф. Британец не смог справиться с Шарлем Леклером до пит-стопа, но набрал высокий темп во второй половине гонки и вырвал победу за два круга до финиша.

Успех Хэмилтон в тяжелой ситуации восхитил бывшего пилота Ф1 Сергей Сироткина.

«Я сочувствую Максу из-за того, как жестоко завершилась гонка для него, но также восхищаюсь Льюисом потому, что он склонил все под свою волю, несмотря на этот эпизод, – написал Сироткин в колонке для Formule1. – Ему надо отдать должное за его психическую силу. Он был не слишком быстр на старте, Леклер удерживал отрыв после рестарта.

Но после пит-стопов мы увидели разницу между очень хорошим пилотом и исключительным. Хэмилтон набрал темп, который никто не мог повторить».