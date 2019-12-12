Сироткин назвал поражения от Гасли опасными для Квята

После июньского марафона в Ле-Мане Сергей Сироткин больше не выходил на старт гонок, но оставался связан с Формулой 1 благодаря работе резервного пилота в Renault и McLaren. Более того, именно его считали главным кандидатом на замену приболевшему в Абу-Даби Джорджу Расселлу, но британец в итоге смог сам сесть за руль.

В интервью «Известиям» Сироткин поделился мнением о героях прошедшего сезона Ф1, а также рассказал о своих планах на будущее.

Оценивая выступления Даниила Квята, Сергей отметил изменения в гонщике Toro Rosso: «У Дани получился непростой год. С одной стороны, он вернулся более уверенным в себе, рассудительным и повзрослевшим пилотом. С другой – у него не было явного преимущества над своим партнером, новичком Формулы 1 Алексом Элбоном в первой половине сезона, а во второй он, можно сказать, потерпел поражение от Пьера Гасли.

Конечно, в гонках он стал более стабильным, но в целом это был очень контрастный сезон. Особенно если наблюдать за этим со стороны».

Говоря про перспективы Квята на 2020 год, Сироткин добавил: «Самое главное – переломить тенденцию в конкуренции с Гасли. Ведь зная, как молниеносно руководство Red Bull может менять решение, есть риск, что ему не простят такие выступления и быстро подыщут замену. Но, думаю, ему по силам на равных бороться с французом и обыграть его».

Сравнивая две команды, с которыми он работал, гонщик отметил превосходство McLaren: «В этом сезоне я увидел ее изнутри. Это было очень впечатляюще по сравнению с другими коллективами Ф1, с которыми я работал. Поэтому их прогресс вовсе не стал для меня сюрпризом. У них была очень стабильная машина в этом году, сбалансированная под различные условия, поэтому почти на любых типах трасс, в любую погоду Карлос [Сайнс] и Ландо [Норрис] могли выжимать максимум.

Обратный пример – Renault. Мы могли быть чуть быстрее McLaren в подходящих для нас условиях, но выглядели гораздо медленнее, если условия немного менялись. Думаю, в следующем году пилоты McLaren еще прибавят и возьмут больше одного подиума».

Говоря о том, чем он сам планирует заниматься в 2020 году, москвич был осторожен в прогнозах: «В скором времени мы расскажем подробнее о моем направлении работы в межсезонье. Буду заниматься развитием молодежи, помогать детям в картинге, но подробнее сообщу позднее».