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Сироткин нашел себе руководящую работу в России

Бывший пилот Формулы 1 назначен исполнительным директором РАФ

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Сироткин нашел себе руководящую работу в России
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Российская автомобильная федерация (РАФ) объявила о назначении своим исполнительным директором бывшего гонщика Формулы 1 Сергея Сироткина. Он сменил на этом посту Сергея Иванова, который остался в организации в должности советника.

Как правило, должность исполнительного директора подразумевает выполнение основных оперативных руководящих функций, в то время как президент организации в большей степени осуществляет надзод за происходящем.

Однако в структуре РАФ помимо президента есть еще три вице-президента, которые формально занимают более высокие посты, нежели Сироткин. Напомним, что президентом РАФ остается Виктор Кирьянов, до этого много лет возглавлявший российскую Госавтоинспекцию.

Сироткин стал третьим в истории российским гонщиком в Формуле 1, проведя за команду Williams сезон 2018 года и заработав одно очко. На следующий год он стал резервистом команд Renault и McLaren, а позже организовал в Москве собственную академию картинга. Предполагалось, что в 2022 году он сможет вернуться в гонки на выносливость, однако из-за отстранения российских команд сделать это оказалось невозможно.

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