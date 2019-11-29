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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Сироткин может заменить Расселла в Абу-Даби

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Сироткин может заменить Расселла в Абу-Даби
Автор:
Соавтор: Адам Купер
29 нояб. 2019 г., 08:39

Джордж Расселл из-за плохого самочувствия может пропустить финальную гонку чемпионата – в этом случае заменить его за рулем Williams может Сергей Сироткин.

Как стало известно Motorsport.com, россиянин является одним из главных кандидатов на замену Расселла в Абу-Даби, если тот все же не сможет сесть за руль по причине недомогания. Джордж заболел еще перед началом уик-энда, но все же прилетел в Эмираты – однако окончательное решение по поводу его участия в гонке должно быть принято уже после завершения первой тренировки. По ее ходу Джордж попробует поработать на трассе, чтобы оценить собственную готовность.

В любом случае, еще накануне Williams озаботилась поиском потенциальных кандидатов на замену. У номинального резервного пилота команды Николя Латифи нет суперлицензии, дающей право стартовать в гонке – ее он получит только после окончания чемпионата в Формуле 2, финальный этап которого проходит в этот же уик-энд.

В качестве одного из кандидатов на замену Расселла Williams также рассматривала Эстебана Окона, однако француз не поместился в машине – по информации Motorsport.com, у него возникли проблемы с покиданием кокпита.

Сироткин – который в этом году является резервным пилотом Renault и McLaren – выступал за Williams в прошлом году и из всех пилотов, имеющих возможность заменить Расселла, подготовлен к этому лучше всего.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Сергей Сироткин , Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Олег Карпов

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