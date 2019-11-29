Сироткин может заменить Расселла в Абу-Даби
Джордж Расселл из-за плохого самочувствия может пропустить финальную гонку чемпионата – в этом случае заменить его за рулем Williams может Сергей Сироткин.
Как стало известно Motorsport.com, россиянин является одним из главных кандидатов на замену Расселла в Абу-Даби, если тот все же не сможет сесть за руль по причине недомогания. Джордж заболел еще перед началом уик-энда, но все же прилетел в Эмираты – однако окончательное решение по поводу его участия в гонке должно быть принято уже после завершения первой тренировки. По ее ходу Джордж попробует поработать на трассе, чтобы оценить собственную готовность.
В любом случае, еще накануне Williams озаботилась поиском потенциальных кандидатов на замену. У номинального резервного пилота команды Николя Латифи нет суперлицензии, дающей право стартовать в гонке – ее он получит только после окончания чемпионата в Формуле 2, финальный этап которого проходит в этот же уик-энд.
В качестве одного из кандидатов на замену Расселла Williams также рассматривала Эстебана Окона, однако француз не поместился в машине – по информации Motorsport.com, у него возникли проблемы с покиданием кокпита.
Сироткин – который в этом году является резервным пилотом Renault и McLaren – выступал за Williams в прошлом году и из всех пилотов, имеющих возможность заменить Расселла, подготовлен к этому лучше всего.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Сергей Сироткин , Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Олег Карпов
Сироткин может заменить Расселла в Абу-Даби
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