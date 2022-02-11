Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1
Формула 1 Новости

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1

Сергей Сироткин считает, что регламент 2022 года сыграет на руку стилю Льюиса Хэмилтона

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В грядущем сезоне Формулы 1 в силу вступят новые технические требования – и хотя какие-либо прогнозы относительно форм коллективов делать еще рано, бывший гонщик чемпионата Сергей Сироткин решил попробовать предположить, как регламент повлияет на стили двух гонщиков топ-команд.

В своей колонке, которая выходит на нидерландском сайте Formule1.nl, Сироткин рассказал, почему, по его мнению, новые правила помогут пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону получить преимущество над действующим чемпионом Максом Ферстаппеном.

«Новые автомобили должны стать медленнее в поворотах, а значит, перед виражами придется тормозить дольше в сравнении с прошлым годом, – отметил Сироткин. – Это станет преимуществом для Льюиса Хэмилтона, особенно на трассах, где это играет большую роль, – например, в Барселоне или Будапеште.

Никто точно не знает, как поведут себя машины 2022 году, но факт того, что ими будет сложнее управлять, в некоторой степени может играть Хэмилтону на руку, поскольку британец очень хорошо управляет балансом болида.

Льюис отлично знает, как “нагрузить” переднюю ось, поскольку он прекрасно чувствует и контролирует тормоза. Благодаря этому навыку он может с большей скоростью входить в поворот и получать за счет этого преимущество, используя эту скорость для “ввинчивания” машины в вираж с последующим перекладыванием массы уже на задние колеса.

При этом я не считаю Льюиса лучшим гонщиком с точки зрения выхода из поворотов. Однако времени, которое он выигрывает при входе, хватает, чтобы оставаться впереди соперника даже при потере секунд на выходе.  

Это может звучать странно, но Макс Ферстаппен действует абсолютно противоположно Льюису. Он проходит повороты более агрессивно, по максимуму используя пространство поребриков и зон вылета. При входе в поворот и на полпути он всегда ставит машину под оптимальным углом, чтобы выйти из виража как можно быстрее. Таким образом он “открывает” поворот на несколько градусов больше, чем все остальные. Поэтому Макс может начать газовать довольно рано – это экономит ему много времени».

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1
Предыдущая новость

Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1
Загрузить комментарии
Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Ферстаппен: Льюис уже семикратный, ему не так обидно проигрывать
Формула 1

Ферстаппен: Льюис уже семикратный, ему не так обидно проигрывать

Хэмилтон вернулся в соцсети
Формула 1

Хэмилтон вернулся в соцсети

Mercedes случайно раскрыла секреты W13. Или не случайно?
Формула 1

Mercedes случайно раскрыла секреты W13. Или не случайно?

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Журналисты узнали стоимость контракта Oracle с Red Bull
Формула 1

Журналисты узнали стоимость контракта Oracle с Red Bull

Технический анализ: скрывает ли что-то фейковый Red Bull RB18
Формула 1

Технический анализ: скрывает ли что-то фейковый Red Bull RB18

В Red Bull рассказали об особенностях своей настоящей машины Презентация Red Bull Racing
Формула 1

В Red Bull рассказали об особенностях своей настоящей машины

Самое важное:

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1
Формула 1 Формула 1

Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1

Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1
Формула 1 Формула 1

Вильнев объяснил, почему Mercedes останется сильнейшей в Ф1

BWT стала титульным спонсором Alpine
Формула 1 Формула 1

BWT стала титульным спонсором Alpine

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1
Формула 1 Формула 1

Бахрейн заключил рекордно долгий контракт с Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.