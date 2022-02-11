Сироткин: Хэмилтон получит преимущество на новых машинах Ф1

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В грядущем сезоне Формулы 1 в силу вступят новые технические требования – и хотя какие-либо прогнозы относительно форм коллективов делать еще рано, бывший гонщик чемпионата Сергей Сироткин решил попробовать предположить, как регламент повлияет на стили двух гонщиков топ-команд.

В своей колонке, которая выходит на нидерландском сайте Formule1.nl, Сироткин рассказал, почему, по его мнению, новые правила помогут пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону получить преимущество над действующим чемпионом Максом Ферстаппеном.

«Новые автомобили должны стать медленнее в поворотах, а значит, перед виражами придется тормозить дольше в сравнении с прошлым годом, – отметил Сироткин. – Это станет преимуществом для Льюиса Хэмилтона, особенно на трассах, где это играет большую роль, – например, в Барселоне или Будапеште.

Никто точно не знает, как поведут себя машины 2022 году, но факт того, что ими будет сложнее управлять, в некоторой степени может играть Хэмилтону на руку, поскольку британец очень хорошо управляет балансом болида.

Льюис отлично знает, как “нагрузить” переднюю ось, поскольку он прекрасно чувствует и контролирует тормоза. Благодаря этому навыку он может с большей скоростью входить в поворот и получать за счет этого преимущество, используя эту скорость для “ввинчивания” машины в вираж с последующим перекладыванием массы уже на задние колеса.

При этом я не считаю Льюиса лучшим гонщиком с точки зрения выхода из поворотов. Однако времени, которое он выигрывает при входе, хватает, чтобы оставаться впереди соперника даже при потере секунд на выходе.

Это может звучать странно, но Макс Ферстаппен действует абсолютно противоположно Льюису. Он проходит повороты более агрессивно, по максимуму используя пространство поребриков и зон вылета. При входе в поворот и на полпути он всегда ставит машину под оптимальным углом, чтобы выйти из виража как можно быстрее. Таким образом он “открывает” поворот на несколько градусов больше, чем все остальные. Поэтому Макс может начать газовать довольно рано – это экономит ему много времени».