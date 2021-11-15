Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Риккардо сошел в Бразилии из-за трещины в шасси Следующая / Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Сироткин дал совет Максу: Уж если трогать – то в другом месте

Автор:
, Редактор

Бывший пилот Williams не понял, зачем Ферстаппен трогал крыло Mercedes

Сироткин дал совет Максу: Уж если трогать – то в другом месте

В субботу Макса Ферстаппена оштрафовали на 50 тысяч евро за то, что выйдя из болида после пятничной квалификации в Бразилии он потрогал заднее антикрыло машины Mercedes Льюиса Хэмилтона.

В целом трогать чужие болиды – не такое уж и редкое явление в Формуле 1. Так, Себастьян Феттель делал подобное не раз. Однако возникает вопрос: зачем вообще так поступать? На него попытался ответить российский гонщик, бывший пилот команды Williams в Формуле 1 Сергей Сироткин.

«Прежде всего, я не понимаю, зачем вообще пилоту трогать крыло, что это может дать, – цитирует Сироткина сайт SMP Racing. – Я бы понял, если бы гонщик смотрел на рулевое колесо, искал какие-то функции, смотрел на переключатели… Гонщик может посмотреть, как работают другие пилоты, что-то потрогать и потом тоже использовать аналогичное решение.

Но в случае с крылом пилот все равно ничего не увидит и не поймет – тем более в условиях закрытого парка, где невозможно оценить деталь в полном объеме. К тому же, у Red Bull наверняка уже есть целая куча фотографий крыла Mercedes, снятых под разными углами. И я сильно сомневаюсь, что Макс мог после закрытого парка сказать, мол, ребята, я все видел, теперь делаем так-то и так-то.

К тому же неверно думать, что есть какая-то одна «золотая таблетка», способная дать огромное преимущество. Даже если бы Макс что-то нашел в крыле Хэмилтона, Red Bull все равно не смогла бы тупо скопировать это решение и поставить такое же крыло на свою машину. Это же заднее крыло, и оно последним вступает в контакт с обтекающим машину потоком воздуха. Речь о сложной схеме, и доработкой только одной детали, изменением одного параметра никаких проблем не решишь».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Риккардо сошел в Бразилии из-за трещины в шасси
Предыдущая новость

Риккардо сошел в Бразилии из-за трещины в шасси
Следующая новость

Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин

Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Mercedes опровергла появление DAS 2.0. Что же тогда на видео?
Формула 1

Mercedes опровергла появление DAS 2.0. Что же тогда на видео?

McLaren опроверг факт своей продажи Audi. Но вопросы остались Гран При Бразилии
Формула 1

McLaren опроверг факт своей продажи Audi. Но вопросы остались

Марко: У Хэма 20 лишних лошадиных сил, мы могли дать только 4
Формула 1

Марко: У Хэма 20 лишних лошадиных сил, мы могли дать только 4

Самое важное:

Mercedes опровергла появление DAS 2.0. Что же тогда на видео?
Формула 1 Формула 1

Mercedes опровергла появление DAS 2.0. Что же тогда на видео?

Слезы, боль и достоинство. Как Мазепин провел Гран При Бразилии
Формула 1 Формула 1

Слезы, боль и достоинство. Как Мазепин провел Гран При Бразилии

McLaren опроверг факт своей продажи Audi. Но вопросы остались
Формула 1 Формула 1

McLaren опроверг факт своей продажи Audi. Но вопросы остались

Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.