Сироткин дал совет Максу: Уж если трогать – то в другом месте

В субботу Макса Ферстаппена оштрафовали на 50 тысяч евро за то, что выйдя из болида после пятничной квалификации в Бразилии он потрогал заднее антикрыло машины Mercedes Льюиса Хэмилтона.

В целом трогать чужие болиды – не такое уж и редкое явление в Формуле 1. Так, Себастьян Феттель делал подобное не раз. Однако возникает вопрос: зачем вообще так поступать? На него попытался ответить российский гонщик, бывший пилот команды Williams в Формуле 1 Сергей Сироткин.

«Прежде всего, я не понимаю, зачем вообще пилоту трогать крыло, что это может дать, – цитирует Сироткина сайт SMP Racing. – Я бы понял, если бы гонщик смотрел на рулевое колесо, искал какие-то функции, смотрел на переключатели… Гонщик может посмотреть, как работают другие пилоты, что-то потрогать и потом тоже использовать аналогичное решение.

Но в случае с крылом пилот все равно ничего не увидит и не поймет – тем более в условиях закрытого парка, где невозможно оценить деталь в полном объеме. К тому же, у Red Bull наверняка уже есть целая куча фотографий крыла Mercedes, снятых под разными углами. И я сильно сомневаюсь, что Макс мог после закрытого парка сказать, мол, ребята, я все видел, теперь делаем так-то и так-то.

К тому же неверно думать, что есть какая-то одна «золотая таблетка», способная дать огромное преимущество. Даже если бы Макс что-то нашел в крыле Хэмилтона, Red Bull все равно не смогла бы тупо скопировать это решение и поставить такое же крыло на свою машину. Это же заднее крыло, и оно последним вступает в контакт с обтекающим машину потоком воздуха. Речь о сложной схеме, и доработкой только одной детали, изменением одного параметра никаких проблем не решишь».