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Синоптики пообещали вероятные дожди в Сан-Паулу
Автор: Сергей Иванов , Редактор
В пятницу и субботу вероятность дождя составляет 40%
На официальном сайте чемпионата Формулы 1 появился прогноз погоды на предстоящий гоночный уик-энд в Сан-Паулу, где пройдет Гран При Бразилии. Все три дня будет облачно, причем в пятницу и субботу вероятность дождя оценивается в 40%
Напомним, что Гран При Бразилии будет включать в себя спринтерскую гонку. Таким образом квалификация пройдет в пятницу и также подпадает под вероятные дождевые условия.
К воскресенью погода должна улучшится, температура воздуха превысит 21 градус, однако небо останется облачным.
В пятницу условия на трассе также будут осложняться сильными порывами ветра, который по ходу уик-энда станет стихать.
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