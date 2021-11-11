Синоптики пообещали вероятные дожди в Сан-Паулу

На официальном сайте чемпионата Формулы 1 появился прогноз погоды на предстоящий гоночный уик-энд в Сан-Паулу, где пройдет Гран При Бразилии. Все три дня будет облачно, причем в пятницу и субботу вероятность дождя оценивается в 40%

Напомним, что Гран При Бразилии будет включать в себя спринтерскую гонку. Таким образом квалификация пройдет в пятницу и также подпадает под вероятные дождевые условия.

К воскресенью погода должна улучшится, температура воздуха превысит 21 градус, однако небо останется облачным.

В пятницу условия на трассе также будут осложняться сильными порывами ветра, который по ходу уик-энда станет стихать.