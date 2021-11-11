Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ferrari: VW слишком хорош, чтобы давать ему поблажки Следующая / Марко поделился слухами о замене мотора Хэма в Бразилии
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Синоптики пообещали вероятные дожди в Сан-Паулу

Автор:
, Редактор

В пятницу и субботу вероятность дождя составляет 40%

Синоптики пообещали вероятные дожди в Сан-Паулу

На официальном сайте чемпионата Формулы 1 появился прогноз погоды на предстоящий гоночный уик-энд в Сан-Паулу, где пройдет Гран При Бразилии. Все три дня будет облачно, причем в пятницу и субботу вероятность дождя оценивается в 40%

Напомним, что Гран При Бразилии будет включать в себя спринтерскую гонку. Таким образом квалификация пройдет в пятницу и также подпадает под вероятные дождевые условия.

К воскресенью погода должна улучшится, температура воздуха превысит 21 градус, однако небо останется облачным.

В пятницу условия на трассе также будут осложняться сильными порывами ветра, который по ходу уик-энда станет стихать.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ferrari: VW слишком хорош, чтобы давать ему поблажки
Предыдущая новость

Ferrari: VW слишком хорош, чтобы давать ему поблажки
Следующая новость

Марко поделился слухами о замене мотора Хэма в Бразилии

Марко поделился слухами о замене мотора Хэма в Бразилии
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
«Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни
Ралли-рейды

«Шелковый путь» впервые пройдет по территории Чечни

Двухкратная победительница W Series ушла из чемпионата
W Series

Двухкратная победительница W Series ушла из чемпионата

Шестерым командам еще не доставили машины в Сан-Паулу Гран При Бразилии
Формула 1

Шестерым командам еще не доставили машины в Сан-Паулу

Самое важное:

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья
Формула 1 Формула 1

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил
Формула 1 Формула 1

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль

Журналистка сообщила о проблемах с мотором Хэмилтона в Мехико
Формула 1 Формула 1

Журналистка сообщила о проблемах с мотором Хэмилтона в Мехико

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.