Симондс ждет конца эры Mercedes через год
Один из руководителей FIA считает, что эпоха доминирования немецкой команды чрезмерно затянулась.
Технический консультант FIA Пэт Симондс рассчитывает, что введение нового технического регламента Формулы 1 в 2021 году приведет к серьезной борьбе за лидерство и положит конец доминации Mercedes.
«Поскольку правила остаются стабильными, машины 2020 года станут развитием предыдущих моделей, – цитирует Симондса Speedweek. – В прошлом году мы видели хорошую борьбу, надеюсь, она продолжится. И команды уже начале работу над машинами-2021. Команда, которая доминирует, может позволить себе пораньше переключиться на следующий болид. Но я не думаю, что так будет. Скорее мы получим хорошую схватку среди лидеров. Надеюсь, это помешает топ-командам сосредоточиться на машинах-2021.
Однако, кто-то из отстающих может позволить себе больше вложиться в новый болид. Вот почему я жду захватывающей борьбы в 2021-м, хотя серьезное изменение правил обычно приводит к увеличению разрывов между командами».
Симондс, который ранее работал техническим директором в нескольких командах, также удивлен тем, что Mercedes продолжает доминировать с начала гибридной эры в Ф1.
«Их успех впечатляет, но если посмотреть на их моторный департамент в Бриксуорте, то все становится понятно, – сказал Симондс. – Там очень много хороших сотрудников под фантастическим руководством Энди Кауэлла, и инфраструктура идеальна. Так что меня не удивляет доминирование Mercedes, хотя я его и не ожидал. Я не ждал, что соперникам потребуется столько времени, чтобы догнать их. Однако теперь им это удалось, а в Mercedes даже утверждают, что Ferrari их превзошла».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Симондс ждет конца эры Mercedes через год
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