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Формула 1 / Новость

Симондс ждет конца эры Mercedes через год

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Симондс ждет конца эры Mercedes через год
Автор:
, редактор
10 янв. 2020 г., 10:40

Один из руководителей FIA считает, что эпоха доминирования немецкой команды чрезмерно затянулась.

Технический консультант FIA Пэт Симондс рассчитывает, что введение нового технического регламента Формулы 1 в 2021 году приведет к серьезной борьбе за лидерство и положит конец доминации Mercedes.

«Поскольку правила остаются стабильными, машины 2020 года станут развитием предыдущих моделей, – цитирует Симондса Speedweek. – В прошлом году мы видели хорошую борьбу, надеюсь, она продолжится. И команды уже начале работу над машинами-2021. Команда, которая доминирует, может позволить себе пораньше переключиться на следующий болид. Но я не думаю, что так будет. Скорее мы получим хорошую схватку среди лидеров. Надеюсь, это помешает топ-командам сосредоточиться на машинах-2021.

Однако, кто-то из отстающих может позволить себе больше вложиться в новый болид. Вот почему я жду захватывающей борьбы в 2021-м, хотя серьезное изменение правил обычно приводит к увеличению разрывов между командами».

Симондс, который ранее работал техническим директором в нескольких командах, также удивлен тем, что Mercedes продолжает доминировать с начала гибридной эры в Ф1.

«Их успех впечатляет, но если посмотреть на их моторный департамент в Бриксуорте, то все становится понятно, – сказал Симондс. – Там очень много хороших сотрудников под фантастическим руководством Энди Кауэлла, и инфраструктура идеальна. Так что меня не удивляет доминирование Mercedes, хотя я его и не ожидал. Я не ждал, что соперникам потребуется столько времени, чтобы догнать их. Однако теперь им это удалось, а в Mercedes даже утверждают, что Ferrari их превзошла».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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