Симондс: Mercedes раздобыл аэрокосмические технологии

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пэт Симондс, который работает в Формуле 1 главным техническим специалистом и фактически является одним из авторов нового регламента, сегодня прилетел на тесты в Бахрейн и впервые вживую увидел обновленную машину Mercedes. Симондс признал, что не ожидал такой концепции понтонов и высказал весьма интересное предположение о том, кто мог помочь команде в проектировании подобной конструкции.

«Я впервые увидел болид Mercedes только утром, так как вчера меня здесь не было, но я мог видеть фотографии, – сказал Симондс в интервью F1TV. – Я не ожидал такого. Я впечатлен тем, как они смогли пропустить воздушный поток под кожухом для охлаждения радиаторов, но они определенно справились.

Думаю, теперь все их соперники отправятся перечитывать правила с красными карандашами в руках.

Но на самом деле машина выглядит лишь немногим более радикально, чем мы ожидали. Разрабатывая новый регламент в части аэродинамики, мы думали не только о прижимной силе, но и охлаждении тормозов, прогреве шин, а также охлаждении силовой установки.

И мы предполагали, что воздухозаборники радиаторов должны быть крупнее, чем у Mercedes. Так что им пришлось что-то придумывать. Например, интересно, как они обдувают интеркулер, а это очень важное устройство (которое позволяет охладить и тем самым сильнее сжать подаваемый в двигатель воздух – прим.ред.).

Я думаю, им в этом могла помочь компания Reaction Engines из Оксфордшира, которая занимается реактивными двигателями и хорошо понимает, где брать необходимый воздух, а также обладает очень эффективными технологиями теплообмена

Думаю, именно так они смогли реализовать выбранную концепцию.

В целом стремление уменьшить понтоны со сменой регламента стало характерно для всех команд. Но правильно скомпоновать систему охлаждения довольно сложно. К тому же неверно думать, что внутри понтонов скрываются только радиаторы. Там еще может быть много электроники».

В Великобритании действительно существует компания Reaction Engines, которая специализируется как раз на реактивных двигателях космических кораблей, способных работать с использованием атмосферного кислорода на максимальных высотах в условиях сильно разреженного воздуха. Нам не удалось найти связь этой фирмы с Mercedes. Возможно, Симондс привел Reaction Engines просто для примера того, как инженеры находят необходимы воздух там, где его почти что нет.