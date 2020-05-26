Чтобы сохранить Формулу 1, британцы согласились провести на гонку в августе. В изначальной версии календаря Гран При Великобритании значился 19 июля. После начала пандемии этап в Сильверстоуне передвинули на 26 июля, а затем выяснилось: из-за введения в стране 14-дневного карантина Формула 1 не сможет приехать на трассу в назначенную дату.

Руководство чемпионата из Liberty Media быстро нашло альтернативные варианты: Венгрию и Германию. Теперь Формуле 1 хватит автодромов, чтобы провести полный сезон. Сильверстоун оказался на грани полного вылета из расписания – и теперь в Великобритании придумали новый план. Устроители гонки попробуют перенести этап на август.

«Мы сможем быстро подготовить трассу, – заявил глава автодрома Стюарт Прингл в интервью Sky Sports F1. – Зрителей не будет, так что нам хватит нашей постоянной инфраструктуры. Я убежден, что Формула 1 заслуживает исключения из правил для въезда в страну, так как у чемпионата есть план по противодействию коронавирусу.

С точки зрения планирования нам хотелось бы узнать все детали раньше, а не позже. Семи командам Формулы 1 необходимо понимать, смогут ли они возвращаться на базы в промежутках между Гран При. Если Сильверстоун передвинут на август, то, по крайней мере, мы получим какую-то определенность. Хотя на самом деле перед этим нужно будет прояснить ситуацию с карантином».

Британские власти пообещали пересматривать ситуацию с обязательным карантином раз в три недели. Это оставляет возможность для того, чтобы действительно провести Гран При Великобритании в августе. Устроит ли такой вариант Liberty Media, пока неясно.