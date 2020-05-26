Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
36 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
113 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
148 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
155 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
183 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / ГП Великобритании / Новость

Сильверстоун согласился на гонку Формулы 1 в августе. Поможет ли?

Билеты
Поделились
Комментарии
Сильверстоун согласился на гонку Формулы 1 в августе. Поможет ли?
Автор:
, Редактор Ф1
26 мая 2020 г., 01:05

После потери места в предварительном календаре-2020 организаторы Гран При Великобритании начали предлагать новые варианты

Чтобы сохранить Формулу 1, британцы согласились провести на гонку в августе. В изначальной версии календаря Гран При Великобритании значился 19 июля. После начала пандемии этап в Сильверстоуне передвинули на 26 июля, а затем выяснилось: из-за введения в стране 14-дневного карантина Формула 1 не сможет приехать на трассу в назначенную дату. 

Руководство чемпионата из Liberty Media быстро нашло альтернативные варианты: Венгрию и Германию. Теперь Формуле 1 хватит автодромов, чтобы провести полный сезон. Сильверстоун оказался на грани полного вылета из расписания – и теперь в Великобритании придумали новый план. Устроители гонки попробуют перенести этап на август. 

«Мы сможем быстро подготовить трассу, – заявил глава автодрома Стюарт Прингл в интервью Sky Sports F1. – Зрителей не будет, так что нам хватит нашей постоянной инфраструктуры. Я убежден, что Формула 1 заслуживает исключения из правил для въезда в страну, так как у чемпионата есть план по противодействию коронавирусу. 

С точки зрения планирования нам хотелось бы узнать все детали раньше, а не позже. Семи командам Формулы 1 необходимо понимать, смогут ли они возвращаться на базы в промежутках между Гран ПриЕсли Сильверстоун передвинут на август, то, по крайней мере, мы получим какую-то определенность. Хотя на самом деле перед этим нужно будет прояснить ситуацию с карантином».

Читайте также:

Британские власти пообещали пересматривать ситуацию с обязательным карантином раз в три недели. Это оставляет возможность для того, чтобы действительно провести Гран При Великобритании в августе. Устроит ли такой вариант Liberty Media, пока неясно. 

Следующая новость
В Формуле 1 устроят тендер для поставщиков шинных одеял

Предыдущая новость

В Формуле 1 устроят тендер для поставщиков шинных одеял
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап ГП Великобритании Билеты
Местонахождение Сильверстоун
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

7 худших гонщиков в истории Формулы 1 по версии Motorsport.com

2
Формула 1

Формула 1 перейдет на новые моторы в 2025 году

3
Формула 1

Боттас задумал перейти в Red Bull. Хорнер уже на связи

4
Автомобили

Стролл нашел нового директора для Aston Martin. Это босс Mercedes AMG

5
Формула 1

Искусство уйти. 11 пилотов, которые не смогли красиво расстаться с Ф1

Последние видео

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:51
Формула 1

Финал карьеры Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении? 01:38
Формула 1

Не та «Каталунья». Что если проехать трассу в Барселоне в альтернативном направлении?

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении 01:35
Формула 1

Карантинный вариант. Как выглядит трасса в Венгрии в обратном направлении

Самое важное:

Сильверстоун согласился на гонку Формулы 1 в августе. Поможет ли?
F1

Сильверстоун согласился на гонку Формулы 1 в августе. Поможет ли?

В Формуле 1 устроят тендер для поставщиков шинных одеял
F1

В Формуле 1 устроят тендер для поставщиков шинных одеял

В Renault отказались выбирать нового гонщика до начала сезона Формулы 1
F1

В Renault отказались выбирать нового гонщика до начала сезона Формулы 1

Формула 1 перейдет на новые моторы в 2025 году
F1

Формула 1 перейдет на новые моторы в 2025 году

В Монако снимают фильм с участием гонщика Формулы 1. Фото
F1

В Монако снимают фильм с участием гонщика Формулы 1. Фото

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.