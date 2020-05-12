«Сильверстоун» предъявил Ф1 «оскорбительные требования»

Гоночная трасса в Сильверстоуне является очень удобным местом для проведения гонок Формулы 1 этим летом – в частности, благодаря тому, что большинство команд-участниц базируются на сравнительно небольшом расстоянии от нее. В связи с этим появились планы организовать на британском автодроме сразу два этапа чемпионата мира.

Обычно устроители гонки Формулы 1 выплачивают организаторам чемпионата внушительный вступительный взнос. В нынешней же ситуации – когда гонки пройдут без зрителей, что обнулит выручку от продажи билетов – речь идет о том, чтобы, наоборот, Формула 1 платила трассам.

Представители Британского клуба автогонщиков, являющегося владельцем «Сильверстоуна» и организатором Гран При Великобритании, изначально запросили у руководства Ф1 больше 15 миллионов долларов. Компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами на чемпионат мира, в ответ согласилась покрыть расходы на организацию гонки и выплатить небольшую компенсацию за проведение соревнований без зрителей – однако сумма, с которой готовы расстаться боссы Ф1, оказалась существенно ниже 15 миллионов.

Босс Формулы 1 Чейз Кэрри в связи с этим призвал заинтересованные стороны не проявлять жадность: «Мы не собираемся никому выкручивать руки, но и разбрасываться деньгами не будем. Мы хотим, чтобы переговоры велись по-взрослому, чтобы условия достигнутых соглашений были справедливыми. Чтобы все работали не ради сиюминутной выгоды – а ради того, чтобы в следующем году все вернулось на прежние рельсы».

По сообщениям источников в британских командах Ф1, эти коллективы выступают скорее на стороне Liberty Media – в частности, изначальные требования «Сильверстоуна» сотрудник одной из «конюшен» назвал «оскорбительными».

В настоящий момент представители британской трассы и руководство чемпионата мира продолжают обсуждать условия проведения гонок в июле.