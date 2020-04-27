Сильверстоун: Гонка Формулы 1 пройдет без зрителей

Зрители, которые ранее приобрели билеты на Гран При Великобритании этого года, получили от организаторов гонки сообщение, что не будут иметь возможности посетить гонку. Болельщики могут вернуть свои деньги или получить взамен билеты на гонку следующего года.

Однозначно утверждать, что гонка в Сильверстоуне состоится, пока рано. Однако ранее руководство чемпионата мира не раз подтверждало, что британская трасса является чрезвычайно удобной площадкой для проведения гонок в условиях продолжающейся глобальной пандемии – в силу того что сравнительно недалеко от трека базируются больше половины команд. По сообщениям европейской прессы, рассматривается вариант проведения на автодроме сразу нескольких – двух или трех – гонок подряд.

Напомним, что к настоящему моменту отменены или перенесены на неопределенный срок первые 10 этапов Формулы 1. Первым в календаре пока стоит июньский Гран При Франции – однако шансы на его проведение невелики, так как в стране в первый месяц лета еще будет действовать запрет на массовые мероприятия. А вот шансы на старт сезона в Австрии в первые выходные июля выглядят гораздо более высокими – различные источники регулярно сообщают о деталях подготовки к проведению Гран При.