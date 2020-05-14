Немецкий «Хоккенхаймринг» примет у себя этап Формулы 1, если руководство чемпионата не договориться с Сильверстоуном. Как стало известно Motorsport.com, немецкая трасса будет готова устроить гонку без зрителей в случае запроса со стороны Ф1. В таком случае Гран При Германии заменит в календаре этап в Великобритании.

Сильверстоун запросил у чемпионата крупную сумму за возможность устроить гонку; на момент подготовки заметки Формула 1 не приняла условия британского автодрома.

В качестве дат для спорных этапов Формулы 1 выбрала 26 июля и 2 августа. Существуют и другие версии расписания-2020 с другими датами этих гонок, но, по сведениям Motorsport.com, именно 26 июля с 2 августа служат сейчас базовым планом для Liberty Media. Владельцы Формулы 1 намерены начать сезон с двух гонок в Австрии, после чего участники отправятся либо в Великобританию, либо в Германию.

После этого команды ждет этап в Венгрии, а в конце августа Формула 1 сможет отправиться в Испанию. В общей сложности из календаря-2020 исчезнут шесть стран. Это Австралия, Монако, Франция, Канада, Сингапур и Нидерланды. Гонки в остальных государствах все-таки попробуют провести.

В существующей версии календаря сохранился Гран При Бельгии, намеченный на 30 августа. Проведение этапа в Спа в этот день невозможно, так как в стране действует запрет на массовые мероприятия до 1 сентября. Формула 1 рассматривает два пути для решения этой проблемы. Первый вариант – попробовать добиться статуса исключения для Гран При Бельгии. Второй вариант – перенести гонку на 13 сентября.

Предварительная версия графика Формулы 1 на 2020 год:

Номер Дата Страна проведения 1 5 июля Австрия 2 12 июля Австрия 3 26 июля Великобритания / Германия 4 2 августа Великобритания / Германия 5 9 августа Венгрия 6 23 августа Испания 7 30 августа Бельгия 8 6 сентября Италия 9 20 сентября Азербайджан 10 27 сентября Россия 11 4 октября Китай 12 11 октября Япония 13 25 октября США 14 1 ноября Мексика 15 8 ноября Бразилия 16 22 ноября Вьетнам 17* 29 ноября* Бахрейн* 18 6 декабря Бахрейн 19 13 декабря Абу-Даби

Звездочкой отмечен дополнительный этап в Бахрейне. Проведение этой гонки потребуется только в том случае, если сорвется какой-то из более ранних Гран При. Если все предыдущие гонки пройдут в соответствии с графиком, второй заезд в Манаме проводить не будут.