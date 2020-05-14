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Формула 1 / Новость

Сильверстоун доигрался. Формула 1 нашла замену для Гран При Великобритании

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Сильверстоун доигрался. Формула 1 нашла замену для Гран При Великобритании
Автор:
14 мая 2020 г., 14:37

Из-за больших финансовых запросов со стороны Сильверстоуна Ф1 нашла запасной вариант на случай срыва гонки

Немецкий «Хоккенхаймринг» примет у себя этап Формулы 1, если руководство чемпионата не договориться с Сильверстоуном. Как стало известно Motorsport.com, немецкая трасса будет готова устроить гонку без зрителей в случае запроса со стороны Ф1. В таком случае Гран При Германии заменит в календаре этап в Великобритании.

Сильверстоун запросил у чемпионата крупную сумму за возможность устроить гонку; на момент подготовки заметки Формула 1 не приняла условия британского автодрома.

В качестве дат для спорных этапов Формулы 1 выбрала 26 июля и 2 августа. Существуют и другие версии расписания-2020 с другими датами этих гонок, но, по сведениям Motorsport.com, именно 26 июля с 2 августа служат сейчас базовым планом для Liberty Media. Владельцы Формулы 1 намерены начать сезон с двух гонок в Австрии, после чего участники отправятся либо в Великобританию, либо в Германию. 

После этого команды ждет этап в Венгрии, а в конце августа Формула 1 сможет отправиться в Испанию. В общей сложности из календаря-2020 исчезнут шесть стран. Это Австралия, Монако, Франция, Канада, Сингапур и Нидерланды. Гонки в остальных государствах все-таки попробуют провести. 

В существующей версии календаря сохранился Гран При Бельгии, намеченный на 30 августа. Проведение этапа в Спа в этот день невозможно, так как в стране действует запрет на массовые мероприятия до 1 сентября. Формула 1 рассматривает два пути для решения этой проблемы. Первый вариант  попробовать добиться статуса исключения для Гран При Бельгии. Второй вариант – перенести гонку на 13 сентября. 

Предварительная версия графика Формулы 1 на 2020 год:

Номер Дата Страна проведения
1 5 июля AustriaАвстрия
2 12 июля AustriaАвстрия
3 26 июля United KingdomВеликобритания / GermanyГермания
4 2 августа United KingdomВеликобритания / GermanyГермания
5 9 августа HungaryВенгрия
6 23 августа SpainИспания
7 30 августа BelgiumБельгия
8 6 сентября ItalyИталия
9 20 сентября AzerbaijanАзербайджан
10 27 сентября Russian FederationРоссия
11 4 октября ChinaКитай
12 11 октября JapanЯпония
13 25 октября United StatesСША
14 1 ноября MexicoМексика
15 8 ноября BrazilБразилия
16 22 ноября VietnamВьетнам
17* 29 ноября* BahrainБахрейн*
18 6 декабря BahrainБахрейн
19 13 декабря United Arab EmiratesАбу-Даби

Звездочкой отмечен дополнительный этап в Бахрейне. Проведение этой гонки потребуется только в том случае, если сорвется какой-то из более ранних Гран При. Если все предыдущие гонки пройдут в соответствии с графиком, второй заезд в Манаме проводить не будут.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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