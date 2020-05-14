Сильверстоун доигрался. Формула 1 нашла замену для Гран При Великобритании
Из-за больших финансовых запросов со стороны Сильверстоуна Ф1 нашла запасной вариант на случай срыва гонки
Немецкий «Хоккенхаймринг» примет у себя этап Формулы 1, если руководство чемпионата не договориться с Сильверстоуном. Как стало известно Motorsport.com, немецкая трасса будет готова устроить гонку без зрителей в случае запроса со стороны Ф1. В таком случае Гран При Германии заменит в календаре этап в Великобритании.
Сильверстоун запросил у чемпионата крупную сумму за возможность устроить гонку; на момент подготовки заметки Формула 1 не приняла условия британского автодрома.
В качестве дат для спорных этапов Формулы 1 выбрала 26 июля и 2 августа. Существуют и другие версии расписания-2020 с другими датами этих гонок, но, по сведениям Motorsport.com, именно 26 июля с 2 августа служат сейчас базовым планом для Liberty Media. Владельцы Формулы 1 намерены начать сезон с двух гонок в Австрии, после чего участники отправятся либо в Великобританию, либо в Германию.
После этого команды ждет этап в Венгрии, а в конце августа Формула 1 сможет отправиться в Испанию. В общей сложности из календаря-2020 исчезнут шесть стран. Это Австралия, Монако, Франция, Канада, Сингапур и Нидерланды. Гонки в остальных государствах все-таки попробуют провести.
В существующей версии календаря сохранился Гран При Бельгии, намеченный на 30 августа. Проведение этапа в Спа в этот день невозможно, так как в стране действует запрет на массовые мероприятия до 1 сентября. Формула 1 рассматривает два пути для решения этой проблемы. Первый вариант – попробовать добиться статуса исключения для Гран При Бельгии. Второй вариант – перенести гонку на 13 сентября.
Предварительная версия графика Формулы 1 на 2020 год:
|Номер
|Дата
|Страна проведения
|1
|5 июля
|Австрия
|2
|12 июля
|Австрия
|3
|26 июля
|Великобритания / Германия
|4
|2 августа
|Великобритания / Германия
|5
|9 августа
|Венгрия
|6
|23 августа
|Испания
|7
|30 августа
|Бельгия
|8
|6 сентября
|Италия
|9
|20 сентября
|Азербайджан
|10
|27 сентября
|Россия
|11
|4 октября
|Китай
|12
|11 октября
|Япония
|13
|25 октября
|США
|14
|1 ноября
|Мексика
|15
|8 ноября
|Бразилия
|16
|22 ноября
|Вьетнам
|17*
|29 ноября*
|Бахрейн*
|18
|6 декабря
|Бахрейн
|19
|13 декабря
|Абу-Даби
Звездочкой отмечен дополнительный этап в Бахрейне. Проведение этой гонки потребуется только в том случае, если сорвется какой-то из более ранних Гран При. Если все предыдущие гонки пройдут в соответствии с графиком, второй заезд в Манаме проводить не будут.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Адам Купер