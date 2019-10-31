С 2021 года мотористы Ф1 будут использовать одни топливные насосы и делиться турбинами

Международная автомобильная федерация автоспорта FIA опубликовала технические требования к машинам Формулы 1 на 2021 год. И хотя изменения, связанные с силовыми установками, выглядят не самыми радикальными и резонансными – им тоже стоит уделить определенное внимание.

Из принятых решений видно, что ключевой целью организаторы чемпионата мира и FIA выбрали снижение себестоимости силовых установок (что весьма актуально на фоне вводящегося с того же 2021 года ограничения на затраты команд). С целью добиться этой цели составители новых техтребований работали сразу по нескольким направлениям.

Пожалуй, самый важный момент – отныне при разработке и производстве двигателей внутреннего сгорания мотористам придется использовать целый ряд стандартных деталей, которые надо будет закупать у единого поставщика. Все эти детали относятся к топливной системе: в частности, речь идет о насосах, топливных магистралях, топливных регуляторах и ряде других узлов.

Чуть менее строгим являются требования к турбонагнетателям и тяговым батареям гибридной системы. Мотористы смогут закупать их у кого хотят – но лишены возможности стать эксклюзивным клиентом своего партнера: компания-поставщик должна поставлять аналогичные узлы любому другому производителю моторов Ф1 по его желанию.

Похожим образом обстоит дело с использующимися в производстве моторов материалами: ради снижения расходов новые правила предписывают использовать только материалы, которые можно приобрести на открытом рынке. В расчете на переход к более дешевым и тяжелым материалам FIA увеличила минимальный вес силовых установок – со 145 до 150 кг.

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Наконец, еще одним методом снижения себестоимости двигателей должно стать ограничение на длительность стендовых испытаний моторов.

Два последних момента, касающиеся двигателей, связаны уже не с экономией, а с борьбой за равенство возможностей и защитой окружающей среды. Командам-клиентам теперь должны поставляться те же версии двигателей, что и заводским коллективам – а использующийся в моторах Ф1 бензин с 2021 года должно на 20 % состоять из возобновляемых составляющих. Также организаторы чемпионата мира и FIA обязались вместе с поставщиками моторов и топлива выработать план действий по дальнейшему увеличению соответствующей доли.