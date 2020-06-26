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Формула 1 / Новость

Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно

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Босс Racing Point ответил Абитбулю. Получилось неоднозначно
Автор:
26 июн. 2020 г., 10:42

По мнению Отмара Сафнауэра, введение лимита бюджетов не лишит нынешние топ-команды Ф1 преимущества и едва ли заставит их отказаться от сотрудничества с середняками пелотона

Глава Renault F1 Сириль Абитбуль недавно предположил, что с 2022 года практика технического сотрудничества в Ф1 окажется в прошлом, так как лидеры больше не захотят помогать тем, кто в условиях органичения расходов станет им реальным конкурентом. Особенно француз выделил нынешнюю кооперацию Mercedes и Racing Point.

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Глава команды из Сильверстоуна Отмар Сафнауэр на просьбу Motorsport.com прокомментировать эти слова ответил, что нынешние фавориты и при новом регламенте сохранят преимущество над соперниками, пусть даже оно и немного сократится.

«Я понимаю теорию [Абитбуля], но не готов предсказывать будущее, – отметил Сафнауэр. – По моему мнению, большие команды и в 2022-м останутся впереди. Они же не могут проснуться с утра, потрясти головой и забыть, как строить быстрые гоночные машины. Так не бывает.

Дело не только в правильных инструментах, у них, кроме того, собраны правильные люди. Причем эти люди работают там уже долгое время. И они не забудут то, что знают и умеют».

Он добавил: «В прошлом мы уже видели, что при изменениях техники лучше всех с работой справляются те, у кого все хорошо с финансированием. И думаю, эта тенденция продолжится. Возможно, разница станет не такой большой, нам удастся чуть подтянуться, но я уверен, что парни с лучшими ресурсами и лучшими знаниями в итоге добьются большего».

Однако затем Сафнауэр признал, что из-за обострения борьбы в Mercedes и впрямь могут пересмотреть условия своего сотрудничества с Pacing Point.

«В Формуле 1 всегда есть разница между командами, обусловленная тем, что одна делает работу лучше другой, – объяснил он. – Сейчас уже известны подробности нового регламента, и скоро будут найдены те области, где и проявятся решающие отличия.

Если, к примеру, ты сам делаешь коробки передач, это дает тебе большое преимущество. Я готов допустить, что в Mercedes скажут: «Знаете что, идите-ка и делайте собственную коробку, мы не будем делиться».

В какой-то степени подобное возможно. Например, учитывая экономические факторы. Но предсказывать подобное сложно. Факт в том, что пелотон уплотнится. И тогда я могу не захотеть предоставлять свою аэродинамическую трубу и продавать свои коробки кому-то еще.

Разумеется, останутся другие факторы, определяющие разницу между участниками. Сложно сказать, как все получится в итоге».

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Автор Адам Купер

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