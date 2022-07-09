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Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта

Субботняя гонка в Австрии оказалась для пилота Mercedes богатой на события, но тот не только добрался до финиша, но и заработал очко за восьмое место

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта
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После аварии в квалификации Льюис Хэмилтон стартовал в первом заезде уик-энда на запасном шасси, которое гонщик едва успел обкатать в утренней тренировке. Британец был на решетке девятым, но сразу отыграл одну позицию, когда у Фернандо Алонсо возникли технические проблемы.

На разгоне к первому повороту британец задел машину Пьера Гасли, но смог продолжить борьбу – чтобы сразу после этого стать участником еще одного контакта, на этот раз с Серхио Пересом перед третьим поворотом. 

«Колеса чуть пробуксовали, – объяснил Льюис корреспондентам первую аварию. – Из-за этого я оказался под атаками соперников. В этот момент Пьер сместился в мою сторону, а мне некуда было деваться». 

Про вторую он отметил: «Похожая история. Так что мне повезло. Здорово, что после такого я финишировал, да еще и заработал очко».

Гонщик добавил, что после контактов его машина получила повреждения: «С рулевым что-то стало не так. Машина точно ехала не так, как с утра, но в целом управлять ею было можно.

Кажется, нарушились углы. Схождение переднего правого колеса или вроде того».

Разумеется, Льюиса спросили и про долгое сражение с Миком Шумахером, которое молодой немец проиграл лишь в самом конце, после чего очень расстроился. 

«Сейчас сила [моторов] Ferrari очень велика для нас, – объяснил Хэмилтон. – Не могу сказать точно, в мощности дело или в лобовом сопротивлении, их сложно отделить друг от друга. 

Не могу сказать, что я получал большое удовольствие. Я не ощущал, что быстр. Но, повторюсь, с машиной не все было в порядке. 

Также не могу не отметить усилия команды, которая собрала мне это шасси. Они как безумные пахали всю ночь и все утро, чтобы успеть. Так что, надеюсь, завтра дела пойдут лучше».

Другой пилот Mercedes Джордж Расселл в субботу стартовал и финишировал четвертым.

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