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Для Джорджа Расселла прошедший чемпионат стал дебютным в составе Mercedes. После трех лет, проведенных в конце пелотона за рулем Williams, британский гонщик переходил в сильнейшую команду последних лет и явно мог рассчитывать на успех.

Однако смена регламента привела к тому, что Mercedes утратила былые позиции. Новая машина W13 получилась очень неудачной, и в весенних гонках Расселлу и его напарнику, семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, даже очки давались с трудом.

Но к лету ситуация изменилась к лучшему, а под конец чемпионата Джордж одержал первую в карьере победу на Гран При Бразилии.

В подкасте High Performance Podcast 24-летний гонщик рассказал, что в действительности происходило в Mercedes по ходу сезона вдали от посторонних глаз.

«Я уверен, что все было бы иначе, если бы мы приехали на первую гонку с самой быстрой машиной в пелотоне, – объяснил Джордж. – Но [в реальности] нам пришлось много раз по ходу сезона засиживаться за работой допоздна. В какие-то моменты явно нарастало напряжение между пилотами, командой, конструкторами: «Верный ли путь мы выбрали? Может, стоит попробовать что-то другое? Не пора ли действовать более решительно?".

Это были очень сложные обсуждения. Но мы прошли через них и смогли стать еще более сплоченными».

Расселл добавил: «Благодаря сильным лидерам мы смогли добиться того, что теперь вся команда движется в едином направлении. Я действительно верю, что тот опыт, который все в Mercedes получили в этом году, обеспечит нам новые успехи в долговременной перспективе».

Гонщик закончил свой дебютный сезон в Mercedes на четвертом месте в общем зачете – он опередил не только Хэмилтона, но и Карлоса Сайнса из Ferrari. Второму месту Шарля Леклера Джордж проиграл 33 очка.

Контракт Расселла с командой рассчитан до конца 2024 года.