Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Для обоих пилотов Ferrari приготовления к уик-энду в Мехико начались с проблем со здоровьем. Карлос Сайнс и вовсе не поехал в четверг на трассу, оставшись в отеле. Вместо него перед репортерами отдувался запасной гонщик команды Роберт Шварцман, прилетевший с тестов Формулы Е в Валенсии.

В Ferrari рассказали, что состояние испанского пилота не внушает опасений, и тот почти точно сможет сесть за руль в пятничных тренировках. Однако вопрос со здоровьем остается актуальным для обоих гонщиков Скудерии – Леклер рассказал, что тоже чувствует себя не лучшим образом.

Этап в Остине ему уже пришлось провести на болеутоляющих. Монегаск подозревал, что дело может быть в зубе мудрости, и вопрос решится сам собой, но все оказалось сложнее.

«Думал, режется зуб мудрости, но выяснилось, что это не так, – рассказал Шарль на медиа-сессии. – Боль не прошла. Похоже, это какая-то инфекция.

Впрочем, когда примешь обезболивающее и садишься за руль, все в порядке. Это не влияет на мою скорость. Лекарства сейчас довольно сильные».

Ferrari не планировала привлекать Роберта Шварцмана к пятничной тренировке в Мехико – изначально он должен был заменить Сайнса на финальном Гран При в Абу-Даби.