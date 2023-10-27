Формула 1 Гран При Мексики
Новость

Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг

Плохое самочувствие не позволило Карлосу принять участие в медиа-дне, и его удачно подменил российский резервист команды

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
Updated
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, талисман Гран При Мексики Фермин Ла Калака, Роберт Шварцман, Scuderia Ferrari

Для обоих пилотов Ferrari приготовления к уик-энду в Мехико начались с проблем со здоровьем. Карлос Сайнс и вовсе не поехал в четверг на трассу, оставшись в отеле. Вместо него перед репортерами отдувался запасной гонщик команды Роберт Шварцман, прилетевший с тестов Формулы Е в Валенсии

В Ferrari рассказали, что состояние испанского пилота не внушает опасений, и тот почти точно сможет сесть за руль в пятничных тренировках. Однако вопрос со здоровьем остается актуальным для обоих гонщиков Скудерии – Леклер рассказал, что тоже чувствует себя не лучшим образом. 

Этап в Остине ему уже пришлось провести на болеутоляющих. Монегаск подозревал, что дело может быть в зубе мудрости, и вопрос решится сам собой, но все оказалось сложнее. 

«Думал, режется зуб мудрости, но выяснилось, что это не так, – рассказал Шарль на медиа-сессии. – Боль не прошла. Похоже, это какая-то инфекция.

Впрочем, когда примешь обезболивающее и садишься за руль, все в порядке. Это не влияет на мою скорость. Лекарства сейчас довольно сильные».

Ferrari не планировала привлекать Роберта Шварцмана к пятничной тренировке в Мехико – изначально он должен был заменить Сайнса на финальном Гран При в Абу-Даби. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Галерея: Хюлькенберг подготовил к своей 200-й гонке в Ф1 специальный шлем
Александр Кабановский
Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti

Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti

Формула 1

Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti Слухи: Формула 1 нацелилась убедить GM отказаться от поддержки Andretti

Карлос Сайнс
Больше от
Карлос Сайнс
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Формула 1
Гран При США

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено) Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США (обновлено)

Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При США

Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях Спринт Гран При США: дуэли в квалификациях

Сайнс объяснил отставание от Леклера в Остине кочковатым асфальтом

Сайнс объяснил отставание от Леклера в Остине кочковатым асфальтом

Формула 1
Гран При США

Сайнс объяснил отставание от Леклера в Остине кочковатым асфальтом Сайнс объяснил отставание от Леклера в Остине кочковатым асфальтом

Ferrari
Больше от
Ferrari
Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике Технический брифинг: Ferrari сделала выводы из прошлогодних проблем в Мексике

Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине

Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине

Формула 1

Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине Мнение: какие выводы должна сделать Формула 1 после дисквалификаций в Остине

Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC

Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC

WEC

Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC

Самое важное:

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем Ферстаппен закончил пятницу в Мехико с лучшим временем

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора Цунода будет стартовать в Мексике последним после замены мотора

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико Технический брифинг: как команды Ф1 адаптировали технику для этапа в Мехико

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.