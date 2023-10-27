Шварцман заменил Сайнса на Гран При Мексики. Пока только в четверг
Плохое самочувствие не позволило Карлосу принять участие в медиа-дне, и его удачно подменил российский резервист команды
Для обоих пилотов Ferrari приготовления к уик-энду в Мехико начались с проблем со здоровьем. Карлос Сайнс и вовсе не поехал в четверг на трассу, оставшись в отеле. Вместо него перед репортерами отдувался запасной гонщик команды Роберт Шварцман, прилетевший с тестов Формулы Е в Валенсии.
В Ferrari рассказали, что состояние испанского пилота не внушает опасений, и тот почти точно сможет сесть за руль в пятничных тренировках. Однако вопрос со здоровьем остается актуальным для обоих гонщиков Скудерии – Леклер рассказал, что тоже чувствует себя не лучшим образом.
Этап в Остине ему уже пришлось провести на болеутоляющих. Монегаск подозревал, что дело может быть в зубе мудрости, и вопрос решится сам собой, но все оказалось сложнее.
«Думал, режется зуб мудрости, но выяснилось, что это не так, – рассказал Шарль на медиа-сессии. – Боль не прошла. Похоже, это какая-то инфекция.
Впрочем, когда примешь обезболивающее и садишься за руль, все в порядке. Это не влияет на мою скорость. Лекарства сейчас довольно сильные».
Ferrari не планировала привлекать Роберта Шварцмана к пятничной тренировке в Мехико – изначально он должен был заменить Сайнса на финальном Гран При в Абу-Даби.
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