Шварцман за рулем болида Формулы 1 – первые фото

Роберт Шварцман проехал первые километры за рулем болида Формулы 1. Это произошло на трассе во Фьорано в рамках организованных командой Ferrari частных тестов. Для них был использован болид SF71H, построенный для выступлений в чемпионате мира 2018 года.

Фотографии россиянина за рулем болида Скудерии появились в твитер-аккаунте молодежной программы Ferrari.

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Наряду со Шварцманом в тестах примут участие соперники россиянина по Формуле 2 – Мик Шумахер и Каллум Илотт, которые также являются воспитанниками молодежной Академии Ferrari. До конца года все три гонщика выступят на пятничных тренировках Гран При Формулы 1. Шумахер и Илотт сделают это через полторы недели на «Нюрбургринге», Шварцман – на завершающей сезон гонке в Абу-Даби.