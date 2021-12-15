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Шварцман: Я не стремился проехать быстрее всех

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Роберт проехал сразу на двух машинах Ф1 во время молодежных тестов в Абу-Даби

Шварцман: Я не стремился проехать быстрее всех

Протеже Ferrari Роберт Шварцман смог поучаствовать в тестах новичков Ф1 за рулем автомобилей двух команд. Вечером 14 декабря Роберт отметился на машине Скудерии, а 15-е полностью провел в Haas. 

По словам Шварцмана, сравнивать два коллектива и их болиды нет смысла – однако подметил, что больших отличий между ними не увидел.

«Ferrari и Haas тестировали разные вещи, так что я не хочу сравнивать машины, потому что это невозможно, – рассказал Роберт. – Не смотрите на скорости кругов: у каждого коллектива было понимание, над чем им нужно поработать, и я фокусировался на том, что они от меня хотели.

Разница в окружении есть, но она небольшая. У Ferrari большинство членов команды – итальянцы, и я знаю людей этой нацию довольно неплохо, потому что живу в Маранелло. Так что в Ferrari мне было комфортно. В Haas было больше британцев, и с ними мне тоже комфортно, потому что я работал с англичанами в прошлом – например, в картинге».

У Роберта нет контракта на грядущий сезон, и в 2022 году он планирует полностью сконцентрироваться на работе с людьми из Формулы 1. Россиянин надеется, что в будущем он сможет присоединиться к команде чемпионата.

«Надеюсь, я буду участвовать в тренировках с Haas и Ferrari, – добавил Шварцман. – Haas – другая команда и новый для меня опыт. Хорошо любое появление за рулем, даже если я ненадолго выезжаю на трассу. Это особенно важно, потому что можно получить опыт на разных трассах.

Я планирую приезжать на Гран При и придерживаться общества Ф1. Надеюсь, через год у меня будет возможность гоняться – и мне нужно быть на 100% готовым, чтобы показать всем, что их решение посадить меня в машину было правильным и что я заслуживаю это место.

В целом, я пришел на тесты за опытом. Мы сделали больше 200 кругов, что очень хорошо для полутора дней. Я поменял команду, так что понял, как работают в обоих коллективах. Приятно уходить с трассы и оставаться лидером. Это не было моей целью – главной задачей было постоянно улучшаться, чего я и достиг. Команда рада, и я счастлив, что они счастливы».

В минувшем сезоне Формулы 2 Шварцман занял второе место в общем зачете и уступил чемпиону Оскару Пиастри 59,5 очков. За 2021 год Роберт победил в двух гонках и восемь раз поднялся на подиум.

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