Шварцман выступит за Ferrari в первой тренировке голландского Гран При
Российский пилот сменит за рулем SF-23 Карлоса Сайнса – это будет первая обязательная замена в нынешнем сезоне Ф1
В отличие от 2022 года, в нынешнем чемпионате команды Формулы 1 решили не спешить с приглашением юниоров – до летнего перерыва ни одна из них не стала заменять своих гонщиков на новичков, как того требует регламент.
Однако в преддверии Гран При Нидерландов Ferrari официально подтвердила информацию, о которой в паддоке поговаривали уже давно: Роберт Шварцман, который пилотировал алую машину в прошлогодних тренировках, вернется за руль.
«Роберт будет пилотировать в Зандфорте машину Карлоса [Сайнса], а позже сменит и Шарля [Леклера]. Скорее всего, это произойдет в Абу-Даби, – цитирует пресс-служба главу Скудерии Фредерика Вассера. – Так решили сами гонщики. Я предоставил им право выбора этапа [для замены]. Понятно, что всегда непросто уступать свою машину, но Карлос предпочел ближайший уик-энд».
Француз продолжил: «Выбрать этап в действительности не так и просто. Едва ли есть смысл делать это в Сингапуре, Японии или Лас-Вегасе. А в Остине [, Сан-Паулу] и Катаре нас ждут спринтерские уик-энды, где замена просто невозможна. Также надо помнить про Гран При [Мексики] с экспериментальным распределением шин. Все это очень ограничивает выбор и оставляет не так много вариантов».
Также Вассер объяснил, почему сделал выбор в пользу 23-летнего Шварцмана и не привлек к работе юниоров Ferrari Артура Леклера и Оливера Бирмана, которые сейчас стартуют в Формуле 2.
«Им важно сконцентрироваться на своих выступлениях, – объяснил глава Ferrari. – До конца года мы планируем дать обоим возможность поездить на машине 2021 года или еще на какой-нибудь. Но для меня важно, чтобы они были полностью сконцентрированы на Формуле 2».
Год назад Роберт Шварцман пилотировал Ferrari в Остине и Абу-Даби. Нынешний сезон петербуржец проводит в гонках Гран Туризмо, где пока не добился заметных результатов из-за общей формы новой модели 296 GT3. Также он регулярно участвует в тестах на технике Ф1.
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