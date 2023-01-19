Шварцман выступит за Ferrari в гонках GT
Россиянин поедет в составе за фирменной команды AF Corse на новой Ferrari 296 GT3
В 2023 году Роберт Шварцман будет совмещать работу резервного гонщика Скудерии в Формуле 1 и старты в соревнованиях Гран Туризмо. Об этом стало известно в четверг вечером из заявления итальянской марки.
23-летний петербуржец войдет в один экипаж с Алессио Роверой и Никласом Нильсеном, их ждут старты в пяти марафонских этапах серии GT World Challenge.
Новый сезон стартует в апреле в Монце, после чего гонки пройдут в Ле-Кастелле, Спа – где состоится суточный марафон, – Нюрбурге и Барселоне.
Для модели Ferrari 296 GT3 предстоящий чемпионат также станет дебютным – новинку представили только прошлым летом.
Второй экипаж AF Corse составят бывший коллега Роберта по Академии Ferrari Антонио Фуоко, а также Давиде Ригон и Даниэль Серра.
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