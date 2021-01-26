Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано
Российский пилот стал быстрейшим среди трех гонщиков, работавших за рулем Ferrari SF71H в понедельник
Скудерия начала пятидневные тесты на машине 2018 года, по ходу которых во Фьорано смогут потренироваться в общей сложности семеро пилотов. Первыми эту возможность получили слушатели Академии Ferrari Джулиано Алези, Маркус Армстронг и Роберт Шварцман.
Россиянин стал быстрейшим из этой тройки, кроме того, он заметно улучшил свое время по сравнению с сентябрьскими заездами на этой же машине. Петербуржец проехал около 50 кругов и, по словам источников, заслужил похвалу от руководства команды.
Первым за руль сел Алези, однако трасса с утра еще была сырой, и сын бывшего пилота Скудерии проехал лишь около десяти кругов. Такой же оказалась и дистанция, пройденная Армстронгом.
Шварцман же получил возможность оставаться за рулем гораздо дольше. По данным ручного хронометража свой лучший круг 22-летний пилот преодолел за 57,7 секунды. Прошлой осенью его время составило 58,31.
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«Пилотировать машину Ferrari – всегда большая привилегия, – цитирует Роберта пресс-служба. – И должен признать, что я все больше скучаю по этому ощущению.
Сегодня мы с командой отработали программу, призванную повысить качество моей обратной связи для инженеров. Надеюсь, я справился с поставленной задачей.
Для меня самого это, несомненно, лучший способ начать новый сезон. Я быстро ощутил себя комфортно за рулем, ведь с прошлого раза (тестов в Абу-Даби на SF1000 – прим.ред.) прошло менее месяца. Пройденные круги оставили позитивное впечатление.
Теперь надо сконцентрироваться на Формуле 2, но я рассчитываю как можно скорее получить новую возможность поездить на Ferrari».
Шварцман проведет предстоящий сезон Ф2, который стартует в конце марта, в составе команды Prema. Одним из его соперников станет Маркус Армстронг.
Во вторник тесты Ferrari во Фьорано продолжит Шарль Леклер, а в среду его сменит новобранец команды Карлос Сайнс.
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Галерея: Шварцман на тестах Ferrari
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Частные тесты Ferrari
|Местонахождение
|Фьорано
|Пилоты
|Джулиано Алези , Роберт Шварцман , Маркус Армстронг
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес