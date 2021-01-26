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Формула 1 / Частные тесты Ferrari / Новость

Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано

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Шварцман впечатлил Ferrari на тестах во Фьорано
Автор:
, ответственный редактор

Российский пилот стал быстрейшим среди трех гонщиков, работавших за рулем Ferrari SF71H в понедельник

Скудерия начала пятидневные тесты на машине 2018 года, по ходу которых во Фьорано смогут потренироваться в общей сложности семеро пилотов. Первыми эту возможность получили слушатели Академии Ferrari Джулиано Алези, Маркус Армстронг и Роберт Шварцман.

Россиянин стал быстрейшим из этой тройки, кроме того, он заметно улучшил свое время по сравнению с сентябрьскими заездами на этой же машине. Петербуржец проехал около 50 кругов и, по словам источников, заслужил похвалу от руководства команды. 

Первым за руль сел Алези, однако трасса с утра еще была сырой, и сын бывшего пилота Скудерии проехал лишь около десяти кругов. Такой же оказалась и дистанция, пройденная Армстронгом. 

Шварцман же получил возможность оставаться за рулем гораздо дольше. По данным ручного хронометража свой лучший круг 22-летний пилот преодолел за 57,7 секунды. Прошлой осенью его время составило 58,31.

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«Пилотировать машину Ferrari – всегда большая привилегия, – цитирует Роберта пресс-служба. – И должен признать, что я все больше скучаю по этому ощущению. 

Сегодня мы с командой отработали программу, призванную повысить качество моей обратной связи для инженеров. Надеюсь, я справился с поставленной задачей. 

Для меня самого это, несомненно, лучший способ начать новый сезон. Я быстро ощутил себя комфортно за рулем, ведь с прошлого раза (тестов в Абу-Даби на SF1000 – прим.ред.) прошло менее месяца. Пройденные круги оставили позитивное впечатление.

Теперь надо сконцентрироваться на Формуле 2, но я рассчитываю как можно скорее получить новую возможность поездить на Ferrari».

Шварцман проведет предстоящий сезон Ф2, который стартует в конце марта, в составе команды Prema. Одним из его соперников станет Маркус Армстронг. 

Во вторник тесты Ferrari во Фьорано продолжит Шарль Леклер, а в среду его сменит новобранец команды Карлос Сайнс.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Частные тесты Ferrari
Местонахождение Фьорано
Пилоты Джулиано Алези , Роберт Шварцман , Маркус Армстронг
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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