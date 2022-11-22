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Формула 1 / Ноябрьские тесты в Абу-Даби Отчет о тестах

Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби

Россиянин показал во вторник на «Яс-Марине» третью скорость, лучшим стал Карлос Сайнс за рулем другой F1-75

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби
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Сезон Формулы 1 2022 года окончательно завершился однодневной тестовой сессией с участием всех десяти команд и 24 пилотов. В течение девяти часов каждый коллектив использовал одну машину для испытаний шин Pirelli для будущего года, а вторую отдал гонщику-новичку. 

В первой половине дня лучшее время осталось за Шарлем Леклером, но после обеда результат новоиспеченного вице-чемпиона мира превзошел другой пилот Скудерии Карлос Сайнс. Результат испанца составил 1:25.245 – в квалификации недавнего Гран При на этой же трассе с таким результатом можно было оказаться на старте лишь 14-м. 

Успех команды из Маранелло на тестах дополнил Роберт Шварцман – российский юниор не просто стал третьим, но благодаря отличному кругу за 23 минуты до клетчатого флага отстал от Леклера на неуловимые 0,017 секунды.  

Таким образом, Ferrari начала год с лучшей скорости на тестах и закончила тем же самым, но в промежутке выиграла всего четыре из 22 Гран При и осталась второй в Кубке конструкторов.  

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Пьер Гасли начал выступления за Alpine с четвертого времени дня, также использовав улучшение состояния трассы под вечер, когда стала спадать жара. Француз опередил бывшего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена, который в середине дня сменил за рулем чемпионской RB18 Серхио Переса. 

Алекс Элбон и Логан Сарджент из Williams и дебютант AlphaTauri Ник де Врис также уложились в секунду от лучшего результата. Голландец, кроме того, оказался лидером по пройденной дистанции – 152 круга или более 800 км.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR22

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR22

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Фернандо Алонсо проехал свои первые километры за рулем Aston Martin. Он был третьим к середине дня, когда передал машину Лэнсу Строллу. До вечера соперники оттеснили испанского ветерана на 12-ю строчку. 

Дебют Оскара Пиастри в McLaren пошел не совсем по плану. По ходу третьего часа на машине австралийца сработал один из датчиков системы защиты силовой установки, из-за чего McLaren остановилась на трассе. Однако позже он смог вернуться к работе и преодолел больше двух гоночных дистанций.

Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team

Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Сотрудничество Нико Хюлькенберга с Haas тоже началось с проблем. Уже после полутора часов тестов машина немца потеряла ход и замерла на втором секторе трассы. Но ее вернули в боксы, где механикам удалось исправить неполадку. 

Льюис Хэмилтон, вопреки обещанию, все же вернулся за руль Mercedes W13. Во вторник он показал 17-ю скорость, а его партнер Джордж Расселл и вовсе оказался 23-м и предпоследним, уступив даже новичку Фредерику Вести на такое же машине. 

Фредерик Вести, Mercedes W13

Фредерик Вести, Mercedes W13

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Участники Формулы 1 теперь вернутся на трассу лишь 23 февраля 2023 года, когда стартует предсезонная программа нового сезона. 

Результаты тестов Формулы 1 в Абу-Даби 22 ноября

Поз. Гонщик Команда Время Отст. Круги
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari 1:25.245   65
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:25.383 +0,138 56
3 Russian Federation Роберт Шварцман Ferrari 1:25.400 +0,155 116
4 France Пьер Гасли Alpine 1:25.689 +0,444 130
5 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1:25.845 +0,600 76
6 Thailand Алекс Элбон Williams 1:25.959 +0,714 118
7 United States Логан Сарджент Williams 1:26.063 +0,818 82
8 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri 1:26.111 +0,866 151
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 1:26.263 +1,018 70
10 New Zealand Лиам Лоусон Red Bull 1:26.281 +1,036 111
11 Australia Джек Дуэн Alpine 1:26.297 +1,052 111
12 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin 1:26.312 +1,067 97
13 Mexico Серхио Перес Red Bull 1:26.333 +1.088 88
14 Australia Оскар Пиастри McLaren 1:26.340 +1.095 123
15 Brazil Фелипе Другович Aston Martin 1:26.595 +1.350 106
16 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo 1:26.709 +1.464 129
17 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:26.750 +1.505 67
18 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1:26.890 +1.645 115
19 Germany Нико Хюлькенберг Haas 1:27.000 +1.755 110
20 Japan Юки Цунода AlphaTauri 1:27.123 +1.878 135
21 Brazil Пьетро Фиттипальди Haas 1:27.172 +1.927 99
22 Denmark Фредерик Вести Mercedes 1:27.216 +1.971 124
23 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:27.240 +1.995 73
24 France Тео Пуршер Alfa Romeo 1:27.591 +2.346 106
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