Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби
Россиянин показал во вторник на «Яс-Марине» третью скорость, лучшим стал Карлос Сайнс за рулем другой F1-75
Сезон Формулы 1 2022 года окончательно завершился однодневной тестовой сессией с участием всех десяти команд и 24 пилотов. В течение девяти часов каждый коллектив использовал одну машину для испытаний шин Pirelli для будущего года, а вторую отдал гонщику-новичку.
В первой половине дня лучшее время осталось за Шарлем Леклером, но после обеда результат новоиспеченного вице-чемпиона мира превзошел другой пилот Скудерии Карлос Сайнс. Результат испанца составил 1:25.245 – в квалификации недавнего Гран При на этой же трассе с таким результатом можно было оказаться на старте лишь 14-м.
Успех команды из Маранелло на тестах дополнил Роберт Шварцман – российский юниор не просто стал третьим, но благодаря отличному кругу за 23 минуты до клетчатого флага отстал от Леклера на неуловимые 0,017 секунды.
Таким образом, Ferrari начала год с лучшей скорости на тестах и закончила тем же самым, но в промежутке выиграла всего четыре из 22 Гран При и осталась второй в Кубке конструкторов.
Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Пьер Гасли начал выступления за Alpine с четвертого времени дня, также использовав улучшение состояния трассы под вечер, когда стала спадать жара. Француз опередил бывшего партнера по Red Bull Макса Ферстаппена, который в середине дня сменил за рулем чемпионской RB18 Серхио Переса.
Алекс Элбон и Логан Сарджент из Williams и дебютант AlphaTauri Ник де Врис также уложились в секунду от лучшего результата. Голландец, кроме того, оказался лидером по пройденной дистанции – 152 круга или более 800 км.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR22
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Фернандо Алонсо проехал свои первые километры за рулем Aston Martin. Он был третьим к середине дня, когда передал машину Лэнсу Строллу. До вечера соперники оттеснили испанского ветерана на 12-ю строчку.
Дебют Оскара Пиастри в McLaren пошел не совсем по плану. По ходу третьего часа на машине австралийца сработал один из датчиков системы защиты силовой установки, из-за чего McLaren остановилась на трассе. Однако позже он смог вернуться к работе и преодолел больше двух гоночных дистанций.
Нико Хюлькенберг, Haas F1 Team
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Сотрудничество Нико Хюлькенберга с Haas тоже началось с проблем. Уже после полутора часов тестов машина немца потеряла ход и замерла на втором секторе трассы. Но ее вернули в боксы, где механикам удалось исправить неполадку.
Льюис Хэмилтон, вопреки обещанию, все же вернулся за руль Mercedes W13. Во вторник он показал 17-ю скорость, а его партнер Джордж Расселл и вовсе оказался 23-м и предпоследним, уступив даже новичку Фредерику Вести на такое же машине.
Фредерик Вести, Mercedes W13
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Участники Формулы 1 теперь вернутся на трассу лишь 23 февраля 2023 года, когда стартует предсезонная программа нового сезона.
Результаты тестов Формулы 1 в Абу-Даби 22 ноября
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Круги
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:25.245
|65
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:25.383
|+0,138
|56
|3
|Роберт Шварцман
|Ferrari
|1:25.400
|+0,155
|116
|4
|Пьер Гасли
|Alpine
|1:25.689
|+0,444
|130
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:25.845
|+0,600
|76
|6
|Алекс Элбон
|Williams
|1:25.959
|+0,714
|118
|7
|Логан Сарджент
|Williams
|1:26.063
|+0,818
|82
|8
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:26.111
|+0,866
|151
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1:26.263
|+1,018
|70
|10
|Лиам Лоусон
|Red Bull
|1:26.281
|+1,036
|111
|11
|Джек Дуэн
|Alpine
|1:26.297
|+1,052
|111
|12
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|1:26.312
|+1,067
|97
|13
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:26.333
|+1.088
|88
|14
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:26.340
|+1.095
|123
|15
|Фелипе Другович
|Aston Martin
|1:26.595
|+1.350
|106
|16
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:26.709
|+1.464
|129
|17
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:26.750
|+1.505
|67
|18
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:26.890
|+1.645
|115
|19
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:27.000
|+1.755
|110
|20
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:27.123
|+1.878
|135
|21
|Пьетро Фиттипальди
|Haas
|1:27.172
|+1.927
|99
|22
|Фредерик Вести
|Mercedes
|1:27.216
|+1.971
|124
|23
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:27.240
|+1.995
|73
|24
|Тео Пуршер
|Alfa Romeo
|1:27.591
|+2.346
|106
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