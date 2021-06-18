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«Шварцман – следующий». Ferrari о переводе пилотов в Формулу 1

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В Скудерии думают, куда продвигать своих юниоров

«Шварцман – следующий». Ferrari о переводе пилотов в Формулу 1

Академия пилотов Ferrari за последнее время подготовило сразу несколько претендентов на места в Формуле 1. В чемпионате уже выступают Шарль Леклер, Антонио Джовинацци и Мик Шумахер. Каллум Илотт работает тест-пилотом, а Роберт Шварцман является одним из лидеров Формулы 2.

Гоночный директор Скудерии Лоран Мекис сказал, что именно россиянин Шварцман идет следующим в очереди на перевод в Ф1. Но конкретных обещаний Мекис не дал.

«Нам повезло с новым поколением пилотов, – сказал Мекис. – У нас есть Мик [Шумахер] в Haas, Каллум [Илотт] много работает с Alfa Romeo. Он уже выступал на первой тренировке и выступит еще. И у нас есть Роберт [Шварцман] и Маркус [Армстронг]. Надеюсь, они будут бороться за победы в Ф2. Так что пилотов для Ф1 у нас много. 

Но мы в хорошем положении: Мик прогрессирует, у Каллума будут шансы показать себя, а Роберт – следующий в очереди. Он набрал больше всех очков в Баку, выиграл гонку и борется за титул. Это приятная проблема – понимать потенциал этих парней и искать им места».

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