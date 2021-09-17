Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью Следующая / Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена
Формула 1 Новость

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Российский пилот Академии Ferrari получил возможность проехать на машине 2018 года

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле

Скудерия продолжила сессию на трассе Энцо и Дино Феррари, которая должна повысить точность работы нового симулятора. Днем раньше работе помешали технические проблемы и начавшийся дождь – а наблюдатели заподозрили, что команда занимается вовсе не исследованием аэродинамики.

Читайте также:

Тем временем заезды продолжились, и по ходу пятницы возможность сесть за руль SF71H получили работавший накануне на симуляторе Антонио Фуоко и пилот Ф2 Роберт Шварцман.

Российскому протеже Скудерии накануне исполнилось 22 года, и эти тесты стали для него своеобразным подарком. Правда, дождь продолжился и в пятницу, но это не помешало команде опробовать несколько конфигураций машины и собрать необходимые данные.

В следующий уик-энд Роберт выступит в Сочи на этапе Формулы 2, где идет третьим в общем зачете.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью

Предыдущая новость

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью

Следующая новость

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

4 ч
2
Формула 1

Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам

4 ч
3
Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

21 мин
4
Дрифт

Как победитель «Ле-Мана» стал легендой дрифта – и зачем дрифтерам старые моторы

6 ч
5
Формула 1

Норрис: Я быстро просчитал Хэмилтона

1 дн
Самое важное:
Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце
Формула 1

Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце

1мин
Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена
Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

21мин
Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле
Формула 1

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле

34мин
Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью
Формула 1

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью

2 ч
Новую фабрику Aston Martin построит McLaren. Но другой
Формула 1

Новую фабрику Aston Martin построит McLaren. Но другой

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель
Формула 1

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года
Формула 1

Ferrari подготовит к Турции новый мотор с решениями для 2022 года

Ferrari заменила мотор на машине Леклера, вернув старую версию Гран При Италии
Формула 1

Ferrari заменила мотор на машине Леклера, вернув старую версию

Антонио Фуоко Больше от
Антонио Фуоко
Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила
Формула 1

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила

Ferrari нашла замену Шумахеру для тестов в Барселоне. И это не Шварцман
Формула 1

Ferrari нашла замену Шумахеру для тестов в Барселоне. И это не Шварцман

Фуоко выиграл финальную гонку сезона Ф2, Норрис стал вице-чемпионом Абу-Даби
Формула 2

Фуоко выиграл финальную гонку сезона Ф2, Норрис стал вице-чемпионом

Ferrari Больше от
Ferrari
Ferrari: Мы все еще проигрываем Mercedes 20 л.с. Гран При Италии
Формула 1

Ferrari: Мы все еще проигрываем Mercedes 20 л.с.

Сайнс три раза разбил машину за четыре Гран При. В чем причина?
Формула 1

Сайнс три раза разбил машину за четыре Гран При. В чем причина?

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии Новая база Aston Martin F1
Формула 1

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии

Самое читаемое Сегодня

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель
Формула 1 Формула 1

Слухи: Ferrari провела тесты, скрыв их реальную цель

Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам
Формула 1 Формула 1

Команды Ф1 хотят сделать болиды тяжелее – на беду пилотам

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

Как победитель «Ле-Мана» стал легендой дрифта – и зачем дрифтерам старые моторы
Дрифт Дрифт

Как победитель «Ле-Мана» стал легендой дрифта – и зачем дрифтерам старые моторы

Норрис: Я быстро просчитал Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Норрис: Я быстро просчитал Хэмилтона

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью
Формула 1 Формула 1

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле
Формула 1 Формула 1

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле

Хотите стать лучшим другом Боттаса? Вот что надо ему подарить
Формула 1 Формула 1

Хотите стать лучшим другом Боттаса? Вот что надо ему подарить

Самое важное:

Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце
Формула 1 Формула 1

Маси попросил не сравнивать штрафы в Сильверстоуне и Монце

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле
Формула 1 Формула 1

Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью
Формула 1 Формула 1

Перес связал свои трудности в RB с мотором и задней осью

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.