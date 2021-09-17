Шварцман сел за руль Ferrari на тестах в Имоле
Российский пилот Академии Ferrari получил возможность проехать на машине 2018 года
Скудерия продолжила сессию на трассе Энцо и Дино Феррари, которая должна повысить точность работы нового симулятора. Днем раньше работе помешали технические проблемы и начавшийся дождь – а наблюдатели заподозрили, что команда занимается вовсе не исследованием аэродинамики.
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Тем временем заезды продолжились, и по ходу пятницы возможность сесть за руль SF71H получили работавший накануне на симуляторе Антонио Фуоко и пилот Ф2 Роберт Шварцман.
Российскому протеже Скудерии накануне исполнилось 22 года, и эти тесты стали для него своеобразным подарком. Правда, дождь продолжился и в пятницу, но это не помешало команде опробовать несколько конфигураций машины и собрать необходимые данные.
В следующий уик-энд Роберт выступит в Сочи на этапе Формулы 2, где идет третьим в общем зачете.
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