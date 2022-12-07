Шварцман рассказал о нескольких предложениях на 2023 год

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Роберт Шварцман не смог получить место в пелотоне Формулы 1 на 2023 год. Он уже провел без единой гонки сезон-22, хотя и регулярно садился за руль Ferrari по ходу различных тестов и пятничных тренировок Гран При.

Теперь, по словам 23-летнего петербуржца, пришло время принимать серьезные решения о том, как быть дальше.

«У меня есть несколько вариантов. Я получил несколько предложений, – рассказал гонщик изданию Autosprint. – Давайте посмотрим, что из этого получится.

Моя цель в том, чтобы иметь возможность как можно больше выступать в гонках. В то же время, я не хочу терять связи с паддоком Формулы 1.

Ф1 остается моей мечтой, так что я хочу оставаться здесь запасным пилотом и продолжать помогать в доработке машины за сценой. Это очень интересно.

Но, повторюсь, сейчас я нацелен найти место пилота в другом чемпионате».

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Год назад Роберт закончил сезон Формулы 2 на втором месте, уступив Оскару Пиастри, но опередив Гуаньюя Чжоу. Сейчас оба его соперника готовятся к новому сезону в Ф1.

«Если бы я тогда выиграл титул, это здорово бы мне помогло, – признал Шварцман. – Но нам в силу разных причин не удалось собрать все вместе, тогда как Пиастри выдал шикарный сезон.

А второе место, особенно позади дебютанта, это уже не то. Не могу сказать, что я сам был недостаточно быстр – просто слишком часто в решающие моменты все шло совершенно неправильно. Надо учиться на таких моментах.

Впрочем, сейчас я предпочитаю концентрироваться на настоящем и будущем».