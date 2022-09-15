Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США

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Команда Ferrari официально подтвердила, что в пятницу на первой тренировке за руль одной из машин сядет Роберт Шварцман. При этом пока не известно, кого он заменит: Шарля Леклера или Карлоса Сайнса.

Ранее в Ferrari не раз подтверждали, что Шварцман примет участие в двух тренировках по ходу сезона. По слухам, вторым местом после Америки может стать Гран При Японии, но официально пока это не подтверждено.

Напомним, что Роберт Шварцман вырос и провел большую часть жизни в Санкт-Петербурге. До начала этого года он выступал как российский гонщик, став чемпионом Формулы 3 и вице-чемпионом Формулы 2. В этом году, однако, Шварцман, который родился в Тель-Авиве и имеет помимо российского израильский паспорт выступает под израильской гоночной лицензией.

Сейчас Шварцман является тест-пилотом Ferrari и работает на симуляторе команды. При этом запасными пилотами в Скудерии значатся Антонио Джовинацци и Мик Шумахер.

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