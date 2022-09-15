Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Формула 1 Новости

Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США

Команда подтвердила, что пилот впервые сядет за руль актуального болида в пятницу в Остине

Автор:
, Редактор
Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Ferrari официально подтвердила, что в пятницу на первой тренировке за руль одной из машин сядет Роберт Шварцман. При этом пока не известно, кого он заменит: Шарля Леклера или Карлоса Сайнса.

Ранее в Ferrari не раз подтверждали, что Шварцман примет участие в двух тренировках по ходу сезона. По слухам, вторым местом после Америки может стать Гран При Японии, но официально пока это не подтверждено.

Напомним, что Роберт Шварцман вырос и провел большую часть жизни в Санкт-Петербурге. До начала этого года он выступал как российский гонщик, став чемпионом Формулы 3 и вице-чемпионом Формулы 2. В этом году, однако, Шварцман, который родился в Тель-Авиве и имеет помимо российского израильский паспорт выступает под израильской гоночной лицензией.

Сейчас Шварцман является тест-пилотом Ferrari и работает на симуляторе команды. При этом запасными пилотами в Скудерии значатся Антонио Джовинацци и Мик Шумахер.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Предыдущая новость

Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Больше от
Сергей Иванов
Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Формула 1

Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо

Хаккинен пожалел Бинотто: Руководить Ferrari сложнее всего
Формула 1

Хаккинен пожалел Бинотто: Руководить Ferrari сложнее всего

Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota
Формула 1

Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota

Роберт Шварцман Больше от
Роберт Шварцман
«Роберт очень быстр, особенно за рулем Ф1». Бинотто расхвалил Шварцмана Гран При Италии
Формула 1

«Роберт очень быстр, особенно за рулем Ф1». Бинотто расхвалил Шварцмана

Источник: Шварцман выступит на тренировках Ferrari в Японии и США
Формула 1

Источник: Шварцман выступит на тренировках Ferrari в Японии и США

«Цель не изменилась – попасть в Формулу 1». Шварцман о настоящем и планах
Формула 1

«Цель не изменилась – попасть в Формулу 1». Шварцман о настоящем и планах

Самое важное:

Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США
Формула 1 Формула 1

Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США

Команда подтвердила, что пилот впервые сядет за руль актуального болида в пятницу в Остине

Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Формула 1 Формула 1

Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо

Глава McLaren косвенно подтвердил, что в Alpine не знали об их контракте с Оскаром Пиастри

Хаккинен пожалел Бинотто: Руководить Ferrari сложнее всего
Формула 1 Формула 1

Хаккинен пожалел Бинотто: Руководить Ferrari сложнее всего

Экс-чемпион Формулы 1 назвал Скудерию единственной национальной командой в чемпионате

Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota
Формула 1 Формула 1

Audi нашла руководителя для команды Ф1. Он выступал за Toyota

Кандидатом на роль главы формульного проекта бренда Audi является Кристиано да Матта

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.