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Формула 1 Новость

Шварцман проведет молодежные тесты Ф1 в составе Haas

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Команда Никиты Мазепина пригласила сесть за руль еще одного российского пилота

Шварцман проведет молодежные тесты Ф1 в составе Haas

Роберт Шварцман, который за два этапа до завершения сезона занимает третье место в Формуле 2, проведет официальные тесты Формулы 1 в Абу-Даби в составе Haas F1. Пилот из Санкт-Петербурга уже несколько лет входит в Академию Ferrari, которая является главным техническим партнером американцев – именно по протекции Скудерии в Haas перешел Мик Шумахер.

Заезды пройдут на «Яс-Марине» после окончания сезона Ф1 – для них выбран совмещенный формат. Каждая команда отдаст одну из машин молодому пилоту, а на другой сможет опробовать 18-дюймовую резину для будущего сезона. 

«Прежде всего я хочу поблагодарить Haas F1 Team, Scuderia Ferrari и Гоночную академию за эту невероятную возможность, – цитирует Роберта пресс-служба. – Это будут мои первые заезды с Haas, и я очень жду возможности познакомиться с новой командой и ее рабочей атмосферой, а также собрать для них как можно больше полезной информации. Получить возможность поработать с еще одной командой Ф1 – это потрясающе. Мне не терпится поскорее приступить к делу». 

Гюнтер Штайнер, который в нынешнем сезоне получил хороший опыт работы с молодыми гонщиками, добавил: «Мы с интересом ждем возможности поработать с Робертом на "Яс-Марине". В Ferrari высоко оценивают его, он входит в их программу с 2017 года. О его способностях ясно говорят результаты последних сезонов, прежде всего дебютная каппания в Формуле 2, где он соперничал с нашими нынешними гонщиками, Миком Шумахером и Никитой Мазепиным». 

Ранее Шварцман всего раз принимал участие в официальных тестах Формулы 1. В 2020 году на такой же молодежной сессии он пилотировал машину Ferrari. Однако Скудерия регулярно привлекает своего 22-летнего протеже к работе на технике трехлетней давности, которая не ограничена регламентом.

Гран При Абу-Даби и финал сезона Ф2 пройдут 10-12 декабря.

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