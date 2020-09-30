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Формула 1 / Новость

Шварцман примет участие в тестах Формулы 1 в Абу-Даби

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Шварцман примет участие в тестах Формулы 1 в Абу-Даби
Автор:
, Главный редактор

По словам руководства Ferrari, лучшие пилоты юниорской программы в этом году не ограничатся участием в пятничных тренировках

Ferrari планирует участие Роберта Шварцмана, Мика Шумахера и Каллума Илотта в тестах Формулы 1, которые состоятся в Абу-Даби в декабре по завершении чемпионата мира. Этой информацией с немецким сайтом Speedweek поделился Лоран Мекис – спортивный директор Скудерии, также являющийся руководителем молодежной Академии Ferrari.

Заезды на трассе «Яс-Марина» будут длиться только один день – но каждая команда сможет использовать две машины, а за руль их должны сесть спортсмены, которые стартовали не более чем в двух гонках Ф1.

«У нас сейчас сразу три сильных юниора – и с этим вопросом приятно «разбираться», – недавно рассказал Мекис журналистам в паддоке Гран При России. – Парни отлично проводят сезон: Мик и Каллум уверенно лидируют в чемпионате, Роберт смог составить им конкуренцию в первом же своем сезоне в Ф2.

Для нас наличие нескольких быстрых гонщиков – не проблема. Наоборот, у нас есть больше возможностей, больше вариантов дальнейших действий. Не надо думать, что между парнями идет схватка на выбывание. Сейчас главная цель – обеспечить им достойные условия для дальнейшего прогресса. Да, они на пороге Формулы 1 – но это не значит, что наша работа с ними закончена».

Сегодня все три пилота участвуют в частных тестах во Фьорано на болиде Ferrari 2018 года, а до конца сезона примут участие в пятничных тренировках в составах команд Alfa Romeo и Haas.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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