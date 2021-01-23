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Шварцман получил приглашение на тесты Ferrari

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Шварцман получил приглашение на тесты Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор: Люк Смит, Редактор Ф1

Россиянин вошел в число семерых гонщиков, которым предстоит на будущей неделе пилотировать машину 2018 года во Фьорано

Мы уже писали о планах Скудерии устроить тестовые заезды на модели SF71H – правила не ограничивают использование машин, которым уже два года или больше. Сегодня стало известно, что в общей сложности за руль во Фьорано сядут семеро гонщиков. включая Роберта Шварцмана. 

Россиянин, который уже работал с Ferrari на декабрьских тестах в Абу-Даби, присоединится к призовым пилотам команды Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру, дебютанту Ф1 Мику Шумахеру, а также своим коллегам по Академии Каллуму Илотту, Маркусу Армстронгу и Джулиано Алези. 

Заезды стартуют в понедельник и займут в общей сложности целых пять дней. Для Сайнса они станут первой возможностью проехать на Ferrari, а для Леклера – возвращением к работе после недавнего положительного анализа на коронавирус.

Монегаск проведет за рулем вторник, испанец – среду и первую половину четверга. 

Шварцман поделит с Алези и Армстронгом понедельник. Для коллег Роберта это будет дебют на машине Ф1.

Мику Шумахеру, который готовится к выступлениям с Haas F1, достались вторая половина четверга и утро пятницы, после чего к работе приступит официальный тест-пилот Скудерии Илотт. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Шварцман
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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