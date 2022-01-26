Шварцман показал шлем для тестов, которые под вопросом

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Тест-пилот команды Ferrari, россиянин Роберт Шварцман должен был сесть за руль болида Формулы 1 на тестах в Фиорано, однако вскоре Скудерия усомнилась в законности этих заездов и пока не подтвердила их проведение.

Однако сам Шварцман успел показать шлем, в котором намеревался сесть за руль в Фиорано и опубликовал его фотографии в соцсетях.

Шлем имеет преимущественно золотую окраску и все положенные Скудерии спонсорские надписи. В частности, надпись от старого спонсора MissionWinnow была заменена на Velas.

Тесты должны были начаться еще вчера. Для этого у Скудерии с FIA была устная договоренность о том, что команда использует шасси 2021 года. Однако по правилам в тестах нужно использовать машины старше трех лет. Поскольку устное разрешение до сих пор не подтверждено, программа тестов была пересмотрена.