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Шварцман подтвердил участие в двух тренировках Ф1 за рулем Ferrari

На презентации новой машины SF23 российский пилот рассказал, что в предстоящем чемпионате именно он получит право сесть за ее руль в качестве новичка

Александр Кабановский
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Шварцман подтвердил участие в двух тренировках Ф1 за рулем Ferrari
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С 2022 года каждая команда Ф1, в составе которой нет дебютантов, обязана дважды по ходу сезона привлекать к работе на Гран При молодых пилотов.

В минувшем сезоне Ferrari доверила эту задачу Роберту Шварцману – серебряный призер Ф2 отвечает необходимым критериям, так как пока не провел в чемпионате ни одной гонки. Он принимал участие в пятничных сессиях в Остине и Абу-Даби.

В сезоне-2023 петербуржец вновь сможет сесть за руль. Об этом он сам рассказал со сцены во Фьорано на презентации новой машины SF23.

«У меня новая роль, новый вызов, – объяснил Шварцман. – Это очень интересно, меня ждет много нового. В этом сезоне у буду ездить с командой [на Гран При]. Понятно, что моя работа останется столь же важной.

Кроме того, я проведу на SF23 две пятничные тренировки – и очень жду их».

Кроме того, Роберта ждут выступления в гонках Гран Туризмо.  

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