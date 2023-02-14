Шварцман подтвердил участие в двух тренировках Ф1 за рулем Ferrari
На презентации новой машины SF23 российский пилот рассказал, что в предстоящем чемпионате именно он получит право сесть за ее руль в качестве новичка
С 2022 года каждая команда Ф1, в составе которой нет дебютантов, обязана дважды по ходу сезона привлекать к работе на Гран При молодых пилотов.
В минувшем сезоне Ferrari доверила эту задачу Роберту Шварцману – серебряный призер Ф2 отвечает необходимым критериям, так как пока не провел в чемпионате ни одной гонки. Он принимал участие в пятничных сессиях в Остине и Абу-Даби.
В сезоне-2023 петербуржец вновь сможет сесть за руль. Об этом он сам рассказал со сцены во Фьорано на презентации новой машины SF23.
«У меня новая роль, новый вызов, – объяснил Шварцман. – Это очень интересно, меня ждет много нового. В этом сезоне у буду ездить с командой [на Гран При]. Понятно, что моя работа останется столь же важной.
Кроме того, я проведу на SF23 две пятничные тренировки – и очень жду их».
Кроме того, Роберта ждут выступления в гонках Гран Туризмо.
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