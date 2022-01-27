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Формула 1 Новость

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Российский пилот начал тестовую сессию Ferrari во Фьорано, проехав в среду 131 километр на машине 2018 года

Шварцман первым проехал на машине Ф1 в 2022 году
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Роберт Шварцман уже вписал свое имя в историю, став быстрейшим по итогам самого последнего дня тестов в 2021 году. Спустя месяц с небольшим петербуржцу выпала честь открыть для Формулы 1 новый сезон – именно ему Ferrari доверила машину SF71H в первый день своих предсезонных сборов во Фьорано. 

Вообще-то эти заезды должны были стартовать еще во вторник, но из-за юридического казуса в Маранелло не рискнули использовать на них автомобиль 2021 года. В итоге – по уточненным данным – программа стартовала в среду на технике 2018 года, с которой точно не может быть проблем. 

Роберт проехал за день 44 круга или 131 км, показав лучшее время 57,29 секунды. 

Роберт Шварцман, Ferrari

Роберт Шварцман, Ferrari

Фото: Ferrari

Как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, опасения Ferrari были не напрасны. Одна из команд Ф1 – известно лишь, что это кто-то из клиентов Mercedes – уже готовилась подать в FIA протест в том случае, если бы Скудерия использовала для тестов машину 2021 года. Формально это еще не разрешено, хотя команды и договорились между собой, что вправе поступать так.

Однако к SF71H пятилетней давности вопросов быть не может ни у кого. Шварцман написал в твиттере: «Так хорошо вернуться за руль этой бестии».

 

У Роберта, который завершил минувший сезон Ф2 на втором месте, нет собственной гоночной программы на этот год. Однако велика вероятность, что Ferrari и Haas выберут именно его в качестве юниора, которому каждая команда Формулы 1 по новым правилам обязана отдать как минимум две пятничные тренировки Гран При. 

В четверг во Фьорано будут работать Карлос Сайнс и Шарль Леклер, а в пятницу за руль вернется Шварцман.

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Роберт Шварцман, Ferrari

Photo by: Ferrari

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