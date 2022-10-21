Шварцман официально дебютировал в Формуле 1

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В пятницу на трассе в Остине сразу четыре команды Ф1 усадили за руль юниоров, чтобы выполнить новое требование правил, вступившее в силу с нынешнего сезона.

В Ferrari Шарль Леклер на час уступил свою машину пилоту молодежной Академии Роберту Шварцману. Петербуржец уже не раз работал в составе Скудерии на разных тестах, однако никогда еще не участвовал в официальных сессиях Гран При.

Роберт выехал на свою первую серию кругов на шинах Soft, однако его работе помешал Антонио Джовинацци из Haas, который улетел с трассы в шестом повороте и врезался в барьер, вынудив судей достать красные флаги.

Дополнение: Сайнс стал лучшим в первой тренировке Гран При США, Шварцман – 16-й

Шварцман стал шестым российским пилотом в Ф1. До него Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин и Никита Мазепин участвовали в гонках, а Артем Маркелов садился за руль в пятничной тренировке.

Из-за действующих ограничений FIA команда заявила Роберта на Гран При США под флагом Израиля. Он вновь сядет за руль в тренировке финального этапа нынешнего сезона Ф1 в Абу-Даби – на этот раз вместо Карлоса Сайнса.