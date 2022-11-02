Шварцман о будущем: Попаду ли я в Ф1? Похоже, уже нет

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Завершив на второй позиции сезон Формулы 2 в 2021 году, Роберт Шварцман стал резервным пилотом Ferrari в нынешнем чемпионате. Гонщик из Санкт-Петербурга провел за рулем алой машины пятничную тренировку Гран При США и вновь сможет поработать в Абу-Даби, также у него есть программа тестов – но он уже без малого год не выходил на старт.

Разумеется, рассчитывать на дебют в самой Ferrari 23-летнему гонщику не приходится. Но прежде Скудерия могла готовить своих юниоров в клиентских коллективах – сначала Sauber, позже Haas.

Теперь, после введения лимита бюджетов, «сателлиты» больше не заинтересованы в такой практике. Потому, говоря о настоящем и особенно будущем, Роберт был не слишком позитивен.

«Признаюсь честно, это был сложный год, – рассказал он в интервью MotorsportWeek. – К сожалению, я совсем не участвовал в гонках, а для любого пилота именно это важнее всего. Что будет дальше – не знаю. Но найти место в Ф1 невероятно трудно.

Я всегда работал с полной самоотдачей вне зависимости от того, что происходило вокруг. У меня была мечта и цель – пробиться в Формулу 1. Случится это или нет? Пока мне сложно говорить. Но догадываюсь, что уже нет.

Понятно, что осознавать такое невероятно обидно. Я так старался, продолжал вкалывать и верить. Но в итоге по самым разным причинам получилось то, что получилось».

Роберт добавил: «Все, что мог сделать я сам, это чуть лучше провести эти годы [2020-21 в Формуле 2]. Возможно, это чуть повысило бы мои шансы попасть в Ф1. Но гарантии все равно не дало бы».

Гонщик отметил, что в наши дни команды выбирают состав, учитывая талант кандидатов далеко не в первую очередь.

«Честно говоря, Формула 1 стала очень странной, во всяком случае, на мой взгляд, – вздохнул он. – Я правда не понимаю те решения, которые команды принимают при выборе состава. И не могу согласиться с ними.

Не хочу называть никакие имена, но я считаю, что далеко не всех берут заслуженно».

В сезоне-2021 в Большие Призы пришли Юки Цунода, Мик Шумахер и Никита Мазепин, в 2022-м единственным новичком стал Гуаньюй Чжоу, дебютантами предстоящего чемпионата станут соперник Роберта по Ф2 Оскар Пиастри и Логан Сарджент».

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75 Фото: Гленн Данбар

Шварцман заметил: «Оскару пришлось подождать год, для него все складывалось непросто. Я тоже поучаствовал в этом, оказывая на него давление. Я делал это, так как знал, что если получу свой шанс, то смогу показать, на что способен. Что вышло – то вышло. Теперь уже не в моих силах что-то изменить, хотя я и хотел бы, чтобы все было более честным».

На уточняющий вопрос, что он имеет в виду, гонщик пояснил: «Я же не могу отправиться в команду и сказать им: "Возьмите меня, я правда заслуживаю этого и обеспечу вам хорошие результаты". Просто не могу… Ну то есть сказать-то все это можно, и даже подтвердить потом делом, вот только решение в любом случае не за мной. А для них в нынешней ситуации главный приоритет, видимо, не в этом».

Роберт выразил надежду, что пример Ника де Вриса, который получил-таки свой шанс в Формуле 1 после нескольких лет пребывания в резерве, покажет спорту, чем надо руководствоваться при выборе состава.

«Я рад, что у Ника все получилось спустя три года, – сказал россиянин. – Признаюсь, я уважаю Ника и считаю его хорошим и талантливым пилотом. Звезды выстроились на небе нужным образом, и он получил свой шанс [в Монце]. У него была всего одна возможность, и он использовал ее.

Будет ли такая у меня? Кто знает… Остается ждать, сидеть без гонок, терять время и надеяться на чудо. Для меня все это не выглядит логичным. Проделав всю эту работу, я очень хотел гоняться в будущем году. Я невероятно скучаю по гонкам.

Если ты не участвуешь в соревнованиях, то теряешь боевой настрой: стремление сражаться, побеждать, становиться лучше. Если не гоняться, то просто ждешь, ждешь, ждешь. А когда в будущем шанс вдруг появится, я могу быть просто не готов к нему.

Так что для меня важнее всего выступать в следующем сезоне. Где? Не знаю, но я ищу варианты и изучаю предложения в поисках наилучшего. Посмотрим».

Роберт Шварцман, Ferrari Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

По словам Роберта, он в любом случае не считает нынешний сезон потраченным впустую.

«Позитив тоже есть, я стал взрослее, – сказал он. – Мне удалось многое узнать, в том числе о работе с инженерами. Так что для моей карьеры – неважно, где именно я окажусь – это в любом случае будет очень важно.

Мы провели несколько тестов на старой машине Ф1, я проехал первую тренировку в Остине – это было очень интересно и очень круто. Еще одна тренировка будет в Абу-Даби. К сожалению, это и все. Больше никакого времени за рулем».

Ferrari пока не озвучила никаких планов в отношении будущего Шварцмана. Недавно компания представила гиперкар для марафонских гонок WEC. Она выставит два экипажа на этапах будущего сезона, но еще не назвала ни одного из шести своих заводских пилотов.