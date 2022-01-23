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Формула 1 Новость

Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину

Автор:
, редактор (Нидерланды)
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Каждая команда Ф1 в новом сезоне обязана привлечь к работе гонщика новичка на тренировках как минимум двух Гран При. Гюнтер Штайнер пока не знает, кого позовет

Шварцман или Фиттипальди? Haas не решила, кому отдать машину

Пьетро Фиттипальди который год остается резервным пилотом Haas – он уже получил возможность выступить в двух гонках в конце 2020 года, когда Ромен Грожен оказался на больничной койке после страшной аварии в Бахрейне. 

Однако на недавние молодежные тесты в Абу-Даби команда пригласила вовсе не бразильца, а Роберта Шварцмана (на фото) – такой выбор был продиктован сотрудничеством американцев с Ferrari, которая поддерживает пилота из Санкт-Петербурга. 

Именно между двумя этими кандидатами Haas и будет выбирать, когда потребуется определить молодого гонщика для тренировок Гран При. Фиттипальди провел всего два этапа, потому формально тоже соответствует критериям для новичка. При этом шансы россиянина выше, но окончательного решения пока нет. 

«Это будет или пилот [академии] Ferrari, или Пьетро, – подтвердил глава команды Гюнтер Штайнер в интервью Racer. – Я даже не буду пробовать продать это место кому-то еще. Думаю, мы все же посадим за руль парня из Ferrari.

Мы с Маттиа [Бинотто, главой Скудерии] уже обсудили коротко этот вопрос, и, думаю, легко договоримся. Тут нам точно не потребуются долгие переговоры. Мы партнеры, а потому всегда помогаем друг другу, если есть такая возможность».  

А вот на случай, если Haas потребуется полноценная замена, команда свой выбор уже сделала. При необходимости занять место Никиты Мазепина или Мика Шумахера – в том числе, если услуги самого немца потребуются Ferrari, где он с этого года присоединился к Антонио Джовинацци в роли резервного гонщика, – машину отдадут Фиттипальди. 

«В таком случае я буду рад за Мика, – сказал Штайнер. – Хотя и тут нам прежде потребуется все обсудить с Маттиа. Ну а больше всех, похоже, обрадуется Пьетро. Это тоже часть партнерства, но этот момент мы проговорили заранее.  

Пьетро хорошо показал себя, выступая за нас прежде. Шансы резервного пилота оказаться за рулем крайне невелики, если верить статистике. Но если что-то случится, я буду рад позвать его».

В 2021 году в Ф1 всего раз потребовалась замена одному из гонщиков – Кими Райкконен из-за коронавируса пропустил пару Гран При, его место в Alfa Romeo занял Роберт Кубица. Кроме того, Никита Мазепин не смог выступить в финальной гонке сезона в Абу-Даби, но его положительный анализ пришел уже после квалификации, а в этом случае правила запрещают передавать машину кому-то другому.  

В сезоне-2020 замен было больше: кроме Грожана, не смогли выйти на старт отдельных гонок Серхио Перес, Лэнс Стролл и Льюис Хэмилтон. 

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