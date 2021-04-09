Шварцман и все-все-все. 5 сценариев на рынке пилотов Ф1

Почти у половины нынешних гонщиков Формулы 1 нет контракта на будущий год. Это значит, что нужно готовиться к неожиданным поворотам сюжета, внезапным расставаниям гонщиков с командой и борьбе за привлекательные места в кокпите.

Пожалуй, все же не стоит рассчитывать на повторение прошлогодней истории, когда объявление Ferrari о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем дало старт захватывающим событиям на рынке пилотов – но что-то интересное нас наверняка ждет.

Давайте, исходя из имеющихся данных и самых устойчивых слухов, рассмотрим самые интересные сценарии с участием нынешних пилотов – а также тех, кто будет готов к переходу в Ф1 этой осенью.

Официально контракты на будущий год есть у 11 гонщиков, а значит, требуется проанализировать ситуацию с девятью оставшимися вакансиями в пяти командах. Итак, вот какова ситуация на настоящий момент:

Срок действия контрактов гонщиков Ф1

Команда Гонщик Окончание контракта Mercedes Хэмилтон

2021 Боттас 2021 Ferrari Леклер 2024 Сайнс 2022 Alpine Окон 2022 Алонсо 2023 Aston Martin Феттель 2022 Стролл 2022* Red Bull Ферстаппен 2022 Перес 2021 McLaren Риккардо 2023 Норрис 2022 AlphaTauri Гасли 2021 Цунода 2021 Haas Шумахер 2022 Мазепин 2022 Alfa Romeo Джовинацци 2021 Райкконен 2021 Williams Латифи 2021 Расселл 2021

*формальный срок

Льюис Хэмилтон, глава команды Тото Вольф и Валттери Боттас с Mercedes F1 W12 Фото: Daimler AG

Сценарий 1. Непростой выбор Тото Вольфа

Если все пойдет по плану, решающим для Mercedes станет понедельник после Гран При Австрии, девятого этапа нынешнего сезона. Именно тогда должно быть принято окончательное решение по составу на будущий сезон.

Применительно к Льюису Хэмилтону точно известно, что в его случае оно никак не связано с результатами гонщика в нынешнем сезоне. Обе стороны отлично понимают, что здесь решающими будут совсем другие соображения. И сейчас в команде есть известный оптимизм в отношении того, что британец захочет продолжать выступления еще год или два.

Ситуация с Валттери Боттасом совсем иная. Если Льюис по состоянию на день Х будет лидером общего зачета, а вклада финна окажется достаточным для первой строчки в Кубке конструкторов, то Mercedes придется искать ответ на привычный вопрос: а есть ли смысл разрушать то, что успешно работает?

Или даже так – стоит ли пытаться улучшить то, что позволяет, оставаясь в известной внутренней гармонии, брать титул за титулом? Прежде философия стабильности неизменно брала верх, и пара Хэмилтона и Боттаса сохранялась неизменной. Но времена меняются.

Вариант с приглашением Макса Ферстаппена (который едва ли захочет оставаться в Red Bull, если его позовет Mercedes) стоит рассматривать исключительно в случае ухода Льюиса. Но команда обязана гарантировать будущее Джорджу Расселлу, чей трехлетний контракт с Williams завершит действие в конце 2021-го.

Наши источники говорят, что в Брэкли сейчас настраиваются именно на работу с парой Хэмилтон-Расселл. Стоит сказать, что Тото Вольф уже пробовал реализовать такой сценарий в 2020-м, но тогда ему помешало вето семьи Уильямс. Фрэнк и Клэр как раз готовили продажу команды фонду Dorilton Capital и решительно не хотели терять такой ценный актив, как Джорджа.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull RB16B Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сценарий 2. Неопределенность в Милтон-Кинсе

Макс Ферстаппен никуда не уйдет. Лидер Red Bull может сменить команду следующей зимой в единственном случае – если Льюис Хэмилтон объявит о завершении карьеры. Такого еще можно было бы ожидать в случае безоговорочного доминирования британца в 2021-м – но кажется, сезон пройдет по совсем иному сценарию.

Со второй машиной «Быков» все куда интереснее. И решение здесь наверняка будет принято поздно. Возможно, даже после завершения чемпионата.

Серхио Пересу предстоит в каждой гонке доказывать, что его приглашение было верным шагом. Шансов опередить напарника – если смотреть правде в глаза – у него почти нет. Но надо быть к нему гораздо ближе, чем это удавалось в последние годы Пьеру Гасли и Алексу Элбону.

Главную опасность для мексиканца сейчас представляет Юки Цунода. 20-летний японец вообще может стать одной из главных сенсаций нынешнего сезона. Логика подсказывает, что его лучше всего оставить в AlphaTauri на два года – но когда речь идет о Хельмуте Марко, решения порой бывают спонтанными.

Из недавней истории мы хорошо знаем, что австрийцу не всегда хватает терпения. Так было с Ферстаппеном, с Элбоном – и нельзя гарантировать, что успехи Цуноды также не приведут к внезапным перестановкам. Если Юки и дальше будет выдавать такие выступления, как в Сахире, шансы его стремительного карьерного роста ощутимо вырастут.

Но если Перес справится со своей работой, то Цунода с высокой вероятностью останется в AlphaTauri. При этом стоит помнить, что есть еще и фактор Honda. Официально японцы покинут Ф1 в конце года. Однако какая-то поддержка Red Bull наверняка сохранится и после этого – а большим боссам в Токио явно будет приятно видеть своего соотечественника в «старшей» команде.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Сценарий 3. В Энстоуне все спокойно?

Фернандо Алонсо нацелился выступать за Alpine еще три года. Единственное, что может помешать реализации этих планов – решение самого испанца. Пока можно считать, что это полностью исключено.

А вот у Эстебана Окона шансов остаться в команде до конца 2022-го, как предусмотрено контрактом, существенно меньше. Француз должен показать в этом сезоне ощутимый рост результатов и подобраться как можно ближе к напарнику. В противном случае ему ничего не гарантировано, даже несмотря на многолетнее соглашение.

Национальность никак не поможет Эстебану, поскольку главным кандидатом на его место считают другого француза, Пьера Гасли. Разумеется, тот связан с Red Bull, но еще не забылась история, когда «Быки» не стали чинить препятствий переходу Карлоса Сайнса из Toro Rosso в Renault.

Если Пьеру предложат перейти в главную команду, он едва ли откажется. Но шансов на это немного, и его поиски продолжения карьеры за пределами империи Red Bull выглядят вполне понятными. И именно Alpine кажется здесь самым логичным вариантом.

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Сценарий 4. Фактор Кими

Оба гонщика Alfa Romeo знают свою будущее лишь до конца года. Считается, что Кими Райкконен после этого простится с Ф1 – но никакой уверенности в этом быть не может.

В любом случае команде нужен план на оба варианта развития событий (какой бы из них не считать основным). Понятно, что если финн все же завершит карьеру, Антонио Джовинацци почти наверняка сохранит место, чтобы избежать сценария с полным обновлением состава одновременно с переходом на новый регламент.

Разумеется, Джовинацци желательно подтвердить на трассе, что он заслуживает продолжения выступлений. Пока кажется, что проблем тут возникнуть не должно. Если все пойдет удачно, итальянец станет новым лидером Alfa Romeo – и получит молодого напарника из Академии Ferrari.

Главных кандидата тут сейчас два: Маркус Армстронг и Роберт Шварцман. Оба выступают в Формуле 2, а потому сравнить их между собой будет просто. Выбор здесь целиком и полностью за Ferrari, а команда просто предоставит пилоту место.

Гуанью Чжоу, Uni-Virtuosi Racing Фото: Uni-Virtuosi Racing

Сценарий 5. Williams в китайском стиле

Джордж Расселл начинает свой третий год за рулем медленной машины из Гроу – и едва ли имеет желание продолжать сотрудничество с командой, где пока так и не смог заработать ни одного очка.

За время его выступлений у Williams сменился собственник. И слухи о том, что новые боссы из Dorilton сейчас перед серьезным выбором, циркулируют уже не первую неделю. Прежде команда делала ставку на сотрудничество с Mercedes, однако, вполне возможно, ей придется переориентироваться на Renault.

Именно этот концерн поддерживает Гуанью Чжоу, спонсоры которого готовы заплатить Williams. Самой Renault, растерявшей всех клиентов, это тоже будет весьма полезно. При этом понятно, что с точки зрения эффективности двигатели из Вири проигрывают Mercedes.

Команде предстоит сделать непростой выбор, допускающий и возможность досрочного расторжения контракта с Mercedes – он действует до конца 2023-го.

Если в Dorilton решат сменить партнера-моториста, то напарником Чжоу может стать или Николя Латифи, или еще один протеже Renault Кристиан Лундгор.

Если нет – Латифи, скорее всего, тоже останется, но потребуется отыскать ему напарника, в идеале сопоставимого по скорости с Расселлом и имеющего какую-никакую поддержку. Кто бы это мог быть?