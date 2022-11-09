Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Марко: Лишь двоих пилотов Ф1 можно сравнить с Ферстаппеном Следующая / Раскрыто: стала известна архитектура мотора Ferrari. Все не так, как думали
Формула 1 Новость

Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1

Мы собрали информацию о пилотах, которые сядут за руль 22 ноября в Абу-Даби

Роберто Кинкеро
Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Во вторник после заключительной гонки сезона на трассе «Яс-Марина» пройдет финальный тестовый день 2022 года. Каждая команда будет участвовать в этой сессии двумя машинами – одну из них предстоит использовать для работы с шинами Pirelli 2023 года, вторую нужно будет отдать пилоту-юниору. 

Таковым по правилам Ф1 считается всякий, кто за карьеру провел меньше двух гонок (или, по особым случаям, Фернандо Алонсо). Так как в этом сезоне по регламенту нужно отдать новичкам две тренировки по ходу регулярного чемпионата, большинство участников предстоящих тестов уже имели возможность поработать за рулем. 

Однако в списке участников заездов есть и новые имена. Едва ли не самое интересное из них – Фредерик Вести. 20-летний датчанин будет впервые работать в составе Mercedes. С будущего сезона он станет в команде официальным запасным, сменив в этой роли ушедшего Ника де Вриса (сам он, к слову, впервые поедет за AlphaTauri).  

Две другие топ-команды чемпионата пригласят тех, с кем уже работали: Ferrari доверит машину Роберту Шварцману (до того россиянин будет пилотировать в пятницу утром по ходу Гран При), Red Bull – Лиаму Лоусону. 

Читайте также:
Пато О'Уорд выступит на молодежных тестах в составе McLaren

Пато О'Уорд выступит на молодежных тестах в составе McLaren

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

За руль McLaren, как и в аналогичной сессии годом ранее, сядет гонщик IndyCar Пато О'Уорд. Машину Alpine будет пилотировать Джек Дуэн, Alfa Romeo – Тео Пуршер, Aston Martin – Фелипе Другович. 

В центре внимания наверняка окажется Логан Сарджент – ожидается, что он сможет завоевать Суперлицензию и выступить за команду в 2023 году. Велика вероятность, что о контракте объявят в понедельник или даже в воскресенье, так что тесты станут для американца первой сессией в новом качестве.   

Читайте также:

Состав участников молодежных тестов Ф1 в Абу-Даби

Команда

Гонщик

Red Bull

 New Zealand Лиам Лоусон

Ferrari

Russian Federation Роберт Шварцман

Mercedes

Denmark Фредерик Вести

Alpine

Australia Джек Дуэн

McLaren

Mexico Пато О'Уорд

Alfa Romeo

France Тео Пуршер

Aston Martin

Brazil Фелипе Другович

AlphaTauri

Netherlands Ник де Врис

Haas

Brazil Пьетро Фиттипальди

Williams

United States Логан Сарджент
Поделились
Комментарии
Марко: Лишь двоих пилотов Ф1 можно сравнить с Ферстаппеном
Предыдущая новость

Марко: Лишь двоих пилотов Ф1 можно сравнить с Ферстаппеном
Следующая новость

Раскрыто: стала известна архитектура мотора Ferrari. Все не так, как думали

Раскрыто: стала известна архитектура мотора Ferrari. Все не так, как думали
Роберто Кинкеро Больше от
Роберто Кинкеро
«Не пересматриваю гонки по понедельникам». Леклер о себе, Ferrari и титуле
Формула 1

«Не пересматриваю гонки по понедельникам». Леклер о себе, Ferrari и титуле

Анализ: почему Ferrari провалилась в Мексике Гран При Мексики
Формула 1

Анализ: почему Ferrari провалилась в Мексике

«Докопаться до причин». Сайнс подробно рассказал о сложностях сезона-2022
Формула 1

«Докопаться до причин». Сайнс подробно рассказал о сложностях сезона-2022

Роберт Шварцман Больше от
Роберт Шварцман
Шварцман о будущем: Попаду ли я в Ф1? Похоже, уже нет
Формула 1

Шварцман о будущем: Попаду ли я в Ф1? Похоже, уже нет

«Сбрасывал по полсекунды на каждом круге». Шварцман о дебюте в Ф1 Гран При США
Формула 1

«Сбрасывал по полсекунды на каждом круге». Шварцман о дебюте в Ф1

Кадр дня: Шварцман за рулем Ferrari F1-75 в Остине Гран При США
Формула 1

Кадр дня: Шварцман за рулем Ferrari F1-75 в Остине

Самое важное:

«На такое я отвечать не стану». Большое интервью Леклера
Формула 1 Формула 1

«На такое я отвечать не стану». Большое интервью Леклера

Предлагаем вниманию поклонников Ф1 завершение интервью, которое пилот Ferrari дал нашему коллеге из итальянской редакции Motorsport.com Роберто Кинкеро

Хэмилтон: Зимой мне сказали что машина будет нереально быстрой
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Зимой мне сказали что машина будет нереально быстрой

Британский пилот признался, что до начала тестов в его команде даже не предполагали, какой сложный сезон их ждет. А еще сравнил W13 с лягающейся лошадью

Раскрыто: стала известна архитектура мотора Ferrari. Все не так, как думали
Формула 1 Формула 1

Раскрыто: стала известна архитектура мотора Ferrari. Все не так, как думали

Долгое время Скудерии удавалось держать в тайне интересные конструктивные подробности о своей силовой установке. Но в итоге тайное все же стало явным

Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1
Формула 1 Формула 1

Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1

Мы собрали информацию о пилотах, которые сядут за руль 22 ноября в Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.