Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1

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Во вторник после заключительной гонки сезона на трассе «Яс-Марина» пройдет финальный тестовый день 2022 года. Каждая команда будет участвовать в этой сессии двумя машинами – одну из них предстоит использовать для работы с шинами Pirelli 2023 года, вторую нужно будет отдать пилоту-юниору.

Таковым по правилам Ф1 считается всякий, кто за карьеру провел меньше двух гонок (или, по особым случаям, Фернандо Алонсо). Так как в этом сезоне по регламенту нужно отдать новичкам две тренировки по ходу регулярного чемпионата, большинство участников предстоящих тестов уже имели возможность поработать за рулем.

Однако в списке участников заездов есть и новые имена. Едва ли не самое интересное из них – Фредерик Вести. 20-летний датчанин будет впервые работать в составе Mercedes. С будущего сезона он станет в команде официальным запасным, сменив в этой роли ушедшего Ника де Вриса (сам он, к слову, впервые поедет за AlphaTauri).

Две другие топ-команды чемпионата пригласят тех, с кем уже работали: Ferrari доверит машину Роберту Шварцману (до того россиянин будет пилотировать в пятницу утром по ходу Гран При), Red Bull – Лиаму Лоусону.

Пато О'Уорд выступит на молодежных тестах в составе McLaren Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

За руль McLaren, как и в аналогичной сессии годом ранее, сядет гонщик IndyCar Пато О'Уорд. Машину Alpine будет пилотировать Джек Дуэн, Alfa Romeo – Тео Пуршер, Aston Martin – Фелипе Другович.

В центре внимания наверняка окажется Логан Сарджент – ожидается, что он сможет завоевать Суперлицензию и выступить за команду в 2023 году. Велика вероятность, что о контракте объявят в понедельник или даже в воскресенье, так что тесты станут для американца первой сессией в новом качестве.

Состав участников молодежных тестов Ф1 в Абу-Даби

Команда Гонщик Red Bull Лиам Лоусон Ferrari Роберт Шварцман Mercedes Фредерик Вести Alpine Джек Дуэн McLaren Пато О'Уорд Alfa Romeo Тео Пуршер Aston Martin Фелипе Другович AlphaTauri Ник де Врис Haas Пьетро Фиттипальди Williams Логан Сарджент