Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1
Мы собрали информацию о пилотах, которые сядут за руль 22 ноября в Абу-Даби
Во вторник после заключительной гонки сезона на трассе «Яс-Марина» пройдет финальный тестовый день 2022 года. Каждая команда будет участвовать в этой сессии двумя машинами – одну из них предстоит использовать для работы с шинами Pirelli 2023 года, вторую нужно будет отдать пилоту-юниору.
Таковым по правилам Ф1 считается всякий, кто за карьеру провел меньше двух гонок (или, по особым случаям, Фернандо Алонсо). Так как в этом сезоне по регламенту нужно отдать новичкам две тренировки по ходу регулярного чемпионата, большинство участников предстоящих тестов уже имели возможность поработать за рулем.
Однако в списке участников заездов есть и новые имена. Едва ли не самое интересное из них – Фредерик Вести. 20-летний датчанин будет впервые работать в составе Mercedes. С будущего сезона он станет в команде официальным запасным, сменив в этой роли ушедшего Ника де Вриса (сам он, к слову, впервые поедет за AlphaTauri).
Две другие топ-команды чемпионата пригласят тех, с кем уже работали: Ferrari доверит машину Роберту Шварцману (до того россиянин будет пилотировать в пятницу утром по ходу Гран При), Red Bull – Лиаму Лоусону.
Пато О'Уорд выступит на молодежных тестах в составе McLaren
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
За руль McLaren, как и в аналогичной сессии годом ранее, сядет гонщик IndyCar Пато О'Уорд. Машину Alpine будет пилотировать Джек Дуэн, Alfa Romeo – Тео Пуршер, Aston Martin – Фелипе Другович.
В центре внимания наверняка окажется Логан Сарджент – ожидается, что он сможет завоевать Суперлицензию и выступить за команду в 2023 году. Велика вероятность, что о контракте объявят в понедельник или даже в воскресенье, так что тесты станут для американца первой сессией в новом качестве.
Состав участников молодежных тестов Ф1 в Абу-Даби
|
Команда
|
Гонщик
|
Red Bull
|Лиам Лоусон
|
Ferrari
|
Роберт Шварцман
|
Mercedes
|
Фредерик Вести
|
Alpine
|
Джек Дуэн
|
McLaren
|
Пато О'Уорд
|
Alfa Romeo
|
Тео Пуршер
|
Aston Martin
|
Фелипе Другович
|
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
Haas
|
Пьетро Фиттипальди
|
Williams
|
Логан Сарджент
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Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1
Мы собрали информацию о пилотах, которые сядут за руль 22 ноября в Абу-Даби