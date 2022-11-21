Шварцман и не только. Кто поедет на тестах Ф1 в Абу-Даби
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Заезды пройдут на машинах завершившегося чемпионата и прежде всего интересны тем, что сразу несколько гонщиков смогут начать работу со своими новыми командами. Это будет важно как дебютантам предстоящего сезона, так и тем, кто готовятся начать новую страницу карьеры. Примечательно, что ни одна команда не стала блокировать возможность сесть за руль тем, кто ее покинул.
В следующий раз возможность поработать на реальной трассе появится у участников Ф1 только 23-25 февраля на предсезонной сессии в Бахрейне, но там основной задачей станет проверка новых машин, потому вопросы комфорта в кокпите и эргономики лучше решить уже сейчас.
Так как во всех командах пелотона как минимум один пилот остался прежним, это позволит сконцентрироваться на работе с новичками: в Aston Martin это Фернандо Алонсо, в McLaren – Оскар Пиастри, в Williams – Логан Сарджент, в AlphaTauri – Ник де Врис, в Alpine – Пьер Гасли, в Haas – Нико Хюлькенберг.
Роберт Шварцман, Ferrari F1-75
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пока только Mercedes не сообщила, кто из ее пилотов останется в Абу-Даби и будет работать во вторник. Red Bull тоже не делала официального заявления, но источники Motorsport.com подтвердили, что чемпионы мира поделят день поровну между Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном.
В отношении юниоров определенности больше. Ferrari уже объявила, что вновь доверит F1-75 Роберту Шварцману. Именно россиянин пилотировал алую машину в пятничных тренировках по ходу сезона, заменяя, как того требуют правила, основных гонщиков. Теперь он вновь сможет получить важный опыт.
Остальные команды также выбрали тех пилотов, кто ранее участвовал в тренировках Гран При – за исключением Mercedes. Там пригласили на тесты молодого Фредерика Вести из Формулы 2 (к слову, в преддверии тестов было объявлено, что в 2023 году датчанин продолжит стартовать в молодежной серии, но уже в составе Prema).
Тесты в Абу-Даби пройдут с 8:00 до 17:00 по московскому времени. Каждая команда сможет участвовать в них двумя машинами: за рулем одной по программе Pirelli должен работать гонщик с Суперлицензией, вторую можно доверить лишь пилоту, у которого не более двух стартов в Ф1 за карьеру.
Участники тестов Ф1 в Абу-Даби
|Команда
|Тесты Pirelli
|Молодежные тесты
|Red Bull
|
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
|Лиам Лоусон
|Ferrari
|
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
|Роберт Шварцман
|Mercedes
|?
|Фредерик Вести
|Alpine
|Пьер Гасли
|Джек Дуэн
|McLarem
|Ландо Норрис
|Оскар Пиастри
|Alfa Romeo
|Валттери Боттас
|Тео Пуршер
|Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
Лэнс Стролл
|Фелипе Другович
|Haas
|
Нико Хюлькенберг
|Пьетро Фиттипальди
|AlphaTauri
|
Юки Цунода
|Ник де Врис
|Williams
|
Алекс Элбон
|Логан Сарджент
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