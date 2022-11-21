Шварцман и не только. Кто поедет на тестах Ф1 в Абу-Даби

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Заезды пройдут на машинах завершившегося чемпионата и прежде всего интересны тем, что сразу несколько гонщиков смогут начать работу со своими новыми командами. Это будет важно как дебютантам предстоящего сезона, так и тем, кто готовятся начать новую страницу карьеры. Примечательно, что ни одна команда не стала блокировать возможность сесть за руль тем, кто ее покинул.

В следующий раз возможность поработать на реальной трассе появится у участников Ф1 только 23-25 февраля на предсезонной сессии в Бахрейне, но там основной задачей станет проверка новых машин, потому вопросы комфорта в кокпите и эргономики лучше решить уже сейчас.

Так как во всех командах пелотона как минимум один пилот остался прежним, это позволит сконцентрироваться на работе с новичками: в Aston Martin это Фернандо Алонсо, в McLaren – Оскар Пиастри, в Williams – Логан Сарджент, в AlphaTauri – Ник де Врис, в Alpine – Пьер Гасли, в Haas – Нико Хюлькенберг.

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пока только Mercedes не сообщила, кто из ее пилотов останется в Абу-Даби и будет работать во вторник. Red Bull тоже не делала официального заявления, но источники Motorsport.com подтвердили, что чемпионы мира поделят день поровну между Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном.

В отношении юниоров определенности больше. Ferrari уже объявила, что вновь доверит F1-75 Роберту Шварцману. Именно россиянин пилотировал алую машину в пятничных тренировках по ходу сезона, заменяя, как того требуют правила, основных гонщиков. Теперь он вновь сможет получить важный опыт.

Остальные команды также выбрали тех пилотов, кто ранее участвовал в тренировках Гран При – за исключением Mercedes. Там пригласили на тесты молодого Фредерика Вести из Формулы 2 (к слову, в преддверии тестов было объявлено, что в 2023 году датчанин продолжит стартовать в молодежной серии, но уже в составе Prema).

Тесты в Абу-Даби пройдут с 8:00 до 17:00 по московскому времени. Каждая команда сможет участвовать в них двумя машинами: за рулем одной по программе Pirelli должен работать гонщик с Суперлицензией, вторую можно доверить лишь пилоту, у которого не более двух стартов в Ф1 за карьеру.

Участники тестов Ф1 в Абу-Даби

Команда Тесты Pirelli Молодежные тесты Red Bull Макс Ферстаппен Серхио Перес Лиам Лоусон Ferrari Карлос Сайнс Шарль Леклер Роберт Шварцман Mercedes ? Фредерик Вести Alpine Пьер Гасли Джек Дуэн McLarem Ландо Норрис Оскар Пиастри Alfa Romeo Валттери Боттас Тео Пуршер Aston Martin Фернандо Алонсо Лэнс Стролл Фелипе Другович Haas Нико Хюлькенберг Пьетро Фиттипальди AlphaTauri Юки Цунода Ник де Врис Williams Алекс Элбон Логан Сарджент