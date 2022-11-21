Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды Следующая / Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил
Формула 1 Новость

Шварцман и не только. Кто поедет на тестах Ф1 в Абу-Даби

Во вторник Формула 1 официально завершит сезон-2022. На трассе «Яс-Марина» в один день состоятся тесты новичков и испытания шин Purelli

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Шварцман и не только. Кто поедет на тестах Ф1 в Абу-Даби
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Заезды пройдут на машинах завершившегося чемпионата и прежде всего интересны тем, что сразу несколько гонщиков смогут начать работу со своими новыми командами. Это будет важно как дебютантам предстоящего сезона, так и тем, кто готовятся начать новую страницу карьеры. Примечательно, что ни одна команда не стала блокировать возможность сесть за руль тем, кто ее покинул.

В следующий раз возможность поработать на реальной трассе появится у участников Ф1 только 23-25 февраля на предсезонной сессии в Бахрейне, но там основной задачей станет проверка новых машин, потому вопросы комфорта в кокпите и эргономики лучше решить уже сейчас. 

Так как во всех командах пелотона как минимум один пилот остался прежним, это позволит сконцентрироваться на работе с новичками: в Aston Martin это Фернандо Алонсо, в McLaren – Оскар Пиастри, в Williams – Логан Сарджент, в AlphaTauri – Ник де Врис, в Alpine – Пьер Гасли, в Haas – Нико Хюлькенберг. 

Читайте также:
Роберт Шварцман, Ferrari F1-75

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пока только Mercedes не сообщила, кто из ее пилотов останется в Абу-Даби и будет работать во вторник. Red Bull тоже не делала официального заявления, но источники Motorsport.com подтвердили, что чемпионы мира поделят день поровну между Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном. 

В отношении юниоров определенности больше. Ferrari уже объявила, что вновь доверит F1-75 Роберту Шварцману. Именно россиянин пилотировал алую машину в пятничных тренировках по ходу сезона, заменяя, как того требуют правила, основных гонщиков. Теперь он вновь сможет получить важный опыт. 

Остальные команды также выбрали тех пилотов, кто ранее участвовал в тренировках Гран При – за исключением Mercedes. Там пригласили на тесты молодого Фредерика Вести из Формулы 2 (к слову, в преддверии тестов было объявлено, что в 2023 году датчанин продолжит стартовать в молодежной серии, но уже в составе Prema).

Тесты в Абу-Даби пройдут с 8:00 до 17:00 по московскому времени. Каждая команда сможет участвовать в них двумя машинами: за рулем одной по программе Pirelli должен работать гонщик с Суперлицензией, вторую можно доверить лишь пилоту, у которого не более двух стартов в Ф1 за карьеру.

Читайте также:

Участники тестов Ф1 в Абу-Даби

Команда Тесты Pirelli Молодежные тесты
Austria Red Bull

Netherlands Макс Ферстаппен

Mexico Серхио Перес

 New Zealand Лиам Лоусон
Italy Ferrari

Spain Карлос Сайнс

Monaco Шарль Леклер

 Russian Federation Роберт Шварцман
Germany Mercedes ? Denmark Фредерик Вести
France Alpine France Пьер Гасли Australia Джек Дуэн
United Kingdom McLarem United Kingdom Ландо Норрис Australia Оскар Пиастри
Switzerland Alfa Romeo Finland Валттери Боттас France Тео Пуршер
United Kingdom Aston Martin

Spain Фернандо Алонсо

Canada Лэнс Стролл

 Brazil Фелипе Другович
United States Haas

Germany Нико Хюлькенберг

 Brazil Пьетро Фиттипальди
Italy AlphaTauri

Japan Юки Цунода

 Netherlands Ник де Врис
United Kingdom Williams

Thailand Алекс Элбон

 United States Логан Сарджент
Поделились
Комментарии
Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды
Предыдущая новость

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды
Следующая новость

Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил

Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби Ноябрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби

«Вновь ощутил желание». Хюлькенберг раскрыл детали возвращения в Ф1
Формула 1

«Вновь ощутил желание». Хюлькенберг раскрыл детали возвращения в Ф1

«Такова уж Ferrari». Бинотто прокомментировал слухи о своем увольнении
Формула 1

«Такова уж Ferrari». Бинотто прокомментировал слухи о своем увольнении

Роберт Шварцман Больше от
Роберт Шварцман
Галерея: Шварцман провел тренировку Гран При Абу-Даби на Ferrari Гран При Абу-Даби
Формула 1

Галерея: Шварцман провел тренировку Гран При Абу-Даби на Ferrari

Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1
Формула 1

Шварцман и остальные. Кто поедет на молодежных тестах Ф1

Шварцман о будущем: Попаду ли я в Ф1? Похоже, уже нет
Формула 1

Шварцман о будущем: Попаду ли я в Ф1? Похоже, уже нет

Самое важное:

Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Шварцман уступил лишь партнерам по Ferrari на тестах в Абу-Даби

Россиянин показал во вторник на «Яс-Марине» третью скорость, лучшим стал Карлос Сайнс за рулем другой F1-75

Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил
Формула 1 Формула 1

Почему ждать в RBR лучше, чем гоняться в слабой команде? Риккардо ответил

Австралийский пилот рассказал, почему сделал непростой выбор и предпочел провести год без гонок

Шварцман и не только. Кто поедет на тестах Ф1 в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Шварцман и не только. Кто поедет на тестах Ф1 в Абу-Даби

Во вторник Формула 1 официально завершит сезон-2022. На трассе «Яс-Марина» в один день состоятся тесты новичков и испытания шин Purelli

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды
Формула 1 Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2023: все пилоты и все команды

В конце ноября трансферный рынок Формулы 1 закрылся: стали известны все гонщики, который выйдут на старт в предстоящем чемпионате

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.