Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем
Россиянин оказался быстрейшим по итогам среды в Абу-Даби, пилотируя машину американской команды
Протеже Ferrari Роберт Шварцман показал лучшее время в финальный день финальной сессии Формулы 1 2021 года. Иронично, что всех соперников петербуржец опередил на машине команды Haas – в регулярном сезоне она стала единственной, так и не заработавшей ни одного очка.
Правда, в среду Роберт был единственным, кто ездил на машине в спецификации 2021 года – у девяти других пилотов были «мулы», шасси прежних лет, адаптированные под 18-дюймовые шины для будущего сезона.
Шварцман проехал свой лучший круг за 1:25.348 – это на две с лишним секунды медленнее результата Ника де Вриса, показанного во вторник. Квалификационное время Мика Шумахера на недавнем Гран При Абу-Даби составило 1:24.906, а у Никиты Мазепина – 1:25.685.
Вторым по скорости стал Ландо Норрис из McLaren, третьим – Себастьян Феттель из Aston Martin.
Новый рекорд по дневной дистанции установил Карлос Сайнс: пилот Ferrari 151 раз пересек финишную черту.
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Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, 15 декабря
|Поз.
|Пилот
|Команда
|Зачет*
|Время
|Отст.
|Круги
|1.
|Р.Шварцман
|Haas
|Н
|1:25.348
|130
|2.
|Л. Норрис
|McLaren
|Ш
|1:25.809
|+0,461
|103
|3.
|С.Феттель
|Aston Maritn
|Ш
|1:26.379
|+1,031
|134
|4.
|Дж.Расселл
|Mercedes
|Ш
|1:26.404
|+1,056
|82
|5.
|П.Гасли
|AlphaTauri
|Ш
|1:26.451
|+1,103
|149
|6.
|К. Сайнс
|Ferrari
|Ш
|1:26.706
|+1,358
|151
|7.
|Ф.Алонсо
|Alpine
|Ш
|1:26.940
|+1,592
|148
|8.
|Г.Чжоу
|Alfa Romeo
|Ш
|1:27.850
|+2,502
|150
|9.
|С.Перес
|Red Bull
|Ш
|1:27.991
|+2,643
|118
|10.
|П.Фиттипальди
|Haas
|Ш
|1:28.622
|+3,274
|123
*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022