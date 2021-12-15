Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Хэмилтона посвятили в рыцари
Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новости

Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем

Автор:
, редактор Ф1

Россиянин оказался быстрейшим по итогам среды в Абу-Даби, пилотируя машину американской команды

Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем

Протеже Ferrari Роберт Шварцман показал лучшее время в финальный день финальной сессии Формулы 1 2021 года. Иронично, что всех соперников петербуржец опередил на машине команды Haas – в регулярном сезоне она стала единственной, так и не заработавшей ни одного очка. 

Правда, в среду Роберт был единственным, кто ездил на машине в спецификации 2021 года – у девяти других пилотов были «мулы», шасси прежних лет, адаптированные под 18-дюймовые шины для будущего сезона. 

Шварцман проехал свой лучший круг за 1:25.348 – это на две с лишним секунды медленнее результата Ника де Вриса, показанного во вторник. Квалификационное время Мика Шумахера на недавнем Гран При Абу-Даби составило 1:24.906, а у Никиты Мазепина – 1:25.685.

Вторым по скорости стал Ландо Норрис из McLaren, третьим – Себастьян Феттель из Aston Martin.

Читайте также:

Новый рекорд по дневной дистанции установил Карлос Сайнс: пилот Ferrari 151 раз пересек финишную черту.  

Читайте также:

 

Новость дополняется

Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, 15 декабря

Поз. Пилот Команда Зачет* Время Отст. Круги
1. Russian Federation Р.Шварцман Haas Н 1:25.348   130
2. United Kingdom Л. Норрис McLaren Ш 1:25.809 +0,461 103
3. Germany С.Феттель Aston Maritn Ш 1:26.379 +1,031 134
4. United Kingdom Дж.Расселл Mercedes Ш 1:26.404 +1,056 82
5. France П.Гасли AlphaTauri Ш 1:26.451 +1,103 149
6. Spain К. Сайнс Ferrari Ш 1:26.706 +1,358 151
7. Spain Ф.Алонсо Alpine Ш 1:26.940 +1,592 148
8. China Г.Чжоу Alfa Romeo Ш 1:27.850 +2,502 150
9. Mexico С.Перес Red Bull Ш 1:27.991 +2,643 118
10. Brazil П.Фиттипальди Haas Ш 1:28.622 +3,274 123

*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022 

Поделились
Комментарии
Хэмилтона посвятили в рыцари
Предыдущая новость

Хэмилтона посвятили в рыцари

Загрузить комментарии
Люк Смит Больше от
Люк Смит
О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1 Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1

Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

Расселл назвал странными ощущения от пилотирования Mercedes

«Моя шея умерла». Гонщик IndyCar О'Уорд – о тестах машины Ф1 Декабрьские тесты в Абу-Даби
Формула 1

«Моя шея умерла». Гонщик IndyCar О'Уорд – о тестах машины Ф1

Роберт Шварцман Больше от
Роберт Шварцман
Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2 Абу-Даби
Формула 2

Шварцман стал вице-чемпионом Формулы 2

Шварцман проиграл вторую гонку в Абу-Даби главному сопернику Абу-Даби
Формула 2

Шварцман проиграл вторую гонку в Абу-Даби главному сопернику

Шварцман проиграл Пиастри гонку и титул в Ф2 Абу-Даби
Формула 2

Шварцман проиграл Пиастри гонку и титул в Ф2

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1
Формула 1

Фиттипальди заменит Мазепина на тестах Ф1

Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером Гран При Абу-Даби
Формула 1

Штайнер: В 2022 году Haas останется аутсайдером

Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1 Гран При Абу-Даби
Формула 1

Мазепин поставил себе тройку за дебютный сезон в Ф1

Самое важное:

Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем
Формула 1 Формула 1

Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем

Хэмилтона посвятили в рыцари
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона посвятили в рыцари

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном
IMSA IMSA

Монтойя проедет «12 часов Себринга» в экипаже с сыном

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1
Формула 1 Формула 1

О'Уорд поставил себе крайний срок для перехода в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.