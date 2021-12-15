Шварцман и Haas завершили сезон Формулы 1 с лучшим временем

Протеже Ferrari Роберт Шварцман показал лучшее время в финальный день финальной сессии Формулы 1 2021 года. Иронично, что всех соперников петербуржец опередил на машине команды Haas – в регулярном сезоне она стала единственной, так и не заработавшей ни одного очка.

Правда, в среду Роберт был единственным, кто ездил на машине в спецификации 2021 года – у девяти других пилотов были «мулы», шасси прежних лет, адаптированные под 18-дюймовые шины для будущего сезона.

Шварцман проехал свой лучший круг за 1:25.348 – это на две с лишним секунды медленнее результата Ника де Вриса, показанного во вторник. Квалификационное время Мика Шумахера на недавнем Гран При Абу-Даби составило 1:24.906, а у Никиты Мазепина – 1:25.685.

Вторым по скорости стал Ландо Норрис из McLaren, третьим – Себастьян Феттель из Aston Martin.

Новый рекорд по дневной дистанции установил Карлос Сайнс: пилот Ferrari 151 раз пересек финишную черту.

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Результаты тестов Ф1 в Абу-Даби, 15 декабря

Поз. Пилот Команда Зачет* Время Отст. Круги 1. Р.Шварцман Haas Н 1:25.348 130 2. Л. Норрис McLaren Ш 1:25.809 +0,461 103 3. С.Феттель Aston Maritn Ш 1:26.379 +1,031 134 4. Дж.Расселл Mercedes Ш 1:26.404 +1,056 82 5. П.Гасли AlphaTauri Ш 1:26.451 +1,103 149 6. К. Сайнс Ferrari Ш 1:26.706 +1,358 151 7. Ф.Алонсо Alpine Ш 1:26.940 +1,592 148 8. Г.Чжоу Alfa Romeo Ш 1:27.850 +2,502 150 9. С.Перес Red Bull Ш 1:27.991 +2,643 118 10. П.Фиттипальди Haas Ш 1:28.622 +3,274 123

*Н – новичок на машине 2021 года; Ш – гонщик на машине, адаптированной под 18-дюймовые шины для сезона-2022