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Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

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Кто из пилотов младших серий может пополнить элиту автоспорта уже через полгода?

Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Новичков Формулы 1, как цыплят, считают по осени. Но обсуждать начинают уже в августе. Пока в чемпионате официально не подтвержден ни один переход на будущий сезон, но каких-то новостей мы наверняка дождемся уже на первых осенних этапах. А пока давайте посмотрим, кого Формула 2 (и даже Ф3!) может предложить лидерам мирового автоспорта.

Оскар Пиастри

Главный новичок молодежных серий в 2021 году. Пиастри замахнулся на то, что не удалось в том году Роберту Шварцману – победу в Ф2 с первой же попытки. И пока австралиец справляется. 

К перерыву он подошел лидером чемпионата с отрывом в 5 очков от Гуанью Чжоу. И это особенно примечательно, ведь Пиастри вместе с китайцем входит в программу подготовки пилотов Renault. То есть борются они не только за победу в Ф2, но и за место первого кандидата на перевод в Ф1 от французского концерна. И пока дебютант выигрывает.

Оскар Пиастри, Prema Racing

Оскар Пиастри, Prema Racing

Фото: Formula Motorsport Ltd

Думается, если Пиастри удастся сохранить лидерство в чемпионате, его акции сильно возрастут. Правда, своих мест в Ф1 у Renault нет – долгосрочный контракт Эстебана Окона и ренессанс Фернандо Алонсо не оставляют надежд на перевод в Alpine. Остается лишь надеяться на сделку французского концерна с кем-то вроде Williams. 

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Гуанью Чжоу

Для китайца сейчас все ясно – либо пан, либо пропал. Гуанью уже пару лет ходит в лидерах Ф2, но до сих пор не завершал сезон даже в первой тройке. Если же теперь он проиграет титул дебютанту серии (и коллеге по Renault) – о надеждах на Ф1 придется забыть. 

Чжоу все еще называют главным кандидатом на повышение от Renault. Во многом благодаря спонсорам и китайскому рынку, на который стремится каждый автопроизводитель. Но эти плюсы придется все-таки подкрепить на трассе. Иначе повышения не видать. 

 

Что касается вариантов, то для Чжоу актуально все, сказанное про Пиастри. С той лишь разницей, что у китайца больше шансов найти спонсируемое место – китайская экономика поможет.

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Роберт Шварцман

Печально, но в этом августе шансы Роба на переход в Ф1 заметно хуже, чем в прошлом. Тогда он был дебютантом, идущим в лидерах чемпионата. Теперь он второгодка, не подтвердивший ожиданий. 

В 2020-м в Шварцмане видели чуть ли не нового Леклера. Но Роберт не смог удержать шикарную весеннюю форму до конца сезона, и в 2021-м ее не вернул. Это заметил и глава Ferrari Маттиа Бинотто, высказываясь о молодой поросли команды. 

 

Слова Бинотто можно считать шлагбаумом на пути Шварцмана в Ф1, но надежда все-таки есть. Антонио Джовинацци и Кими Райкконен еще могут покинуть Alfa Romeo, а сам Роб может собраться и обойти Чжоу и Пиастри в чемпионате. Тогда будет о чем говорить. Сейчас же кажется, что в 2022-м Шварцмана в Ф1 не будет.

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Тео Пуршер

Был бы главной сенсацией года в Формуле 2, если бы не Пиастри. Француз наравных борется с лидерами серии и идет шестым в чемпионате при том, что он не только дебютант, но еще даже несовершеннолетний. 

17-летний гонщик уже так сильно впечатлил Sauber, что его готовы продвинуть в Alfa Romeo вместо воспитанников Ferrari. Благо, Фредерик Вассер недавно заявил, что от мнения Скудерии его команда при выборе пилотов больше не зависит. 

Тео Пуршер, Alfa Romeo

Тео Пуршер, Alfa Romeo

Фото: Alfa Romeo

В чемпионате Пуршер ниже всех вышеперечисленных гонщиков. Зато его шансы пойти на повышение уже в 2022 году выглядят самыми высокими. А там кто знает, может еще у Кими Райкконена поучиться доведется.

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Джек Эйткен

Британец не выиграл ни одной серии со времен Альпийской формулы Renault в 2015 году. За три с половиной сезона в Ф2 он одержал четыре победы и ни разу не поднялся выше пятого места в таблице. В этом году он сочетает младшую формулу с кузовами и нигде не выглядит убедительным. И при всем этом его считают кандидатом на место в Ф1? Да, все так. 

Джек Эйткен, Williams Racing

Джек Эйткен, Williams Racing

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Эйткен не впечатлял в Ф2 с 2019 года, да и тогда оказался слабее, чем, например, Николя Латифи. Но у британца есть тесная связь с Williams и его шансы попасть в эту команду отличны от нулевых. Особенно теперь, когда Гроув внезапно порвал отношения с одним из лидеров Ф2 Дэном Тиктумом. Что ж, внезапным и небыстрым пилотом за рулем Williams нас уже не удивишь. 

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Деннис Хаугер

С огромной вероятностью в 2022 году норвежец поедет в Формуле 2. У него едва ли остались шансы проиграть титул Ф3 – ближайшего конкурента он опережает почти вдвое. Но попасть в Ф1 Хаугеру поможет лишь чудо. Или окончательный развал Юки Цуноды.

Норвежский гонщик входит в программу Red Bull и, в теории, является потенциальной заменой для японца. Ну, или Пьера Гасли, если тот сумеет сбежать из Фаэнцы в более сильную команду. 

Деннис Хаугер, Prema Racing

Деннис Хаугер, Prema Racing

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Вообще, у Red Bull есть более подготовленные Юри Випс и Лиам Лоусон, но Хаугер выглядит более ярким. Скажем так, в нем больше от Макса Ферстаппена, чем в его старших товарищах. А значит, Хельмут Марко вполне может рискнуть, если появится место. 

***

В этот список попали не все яркие и сильные кандидаты на место Ф1. Например, здесь нет Ника де Вриса, так как он уже не выступает в молодежных сериях. Випс и Лоусон не кажутся сильными кандидатами при условии их связей с Red Bull, а Тиктум вылетел уже из второй программы развития пилотов и теперь едва ли претендует на Ф1. 

Наконец, кто-то из кандидатов может всплыть нежданно-негаданно, и тогда мы увидим в главной гоночной серии... например, Джехана Дарувалу. Но кажется, что именно шесть вышеназванных пилотов молодежных серий имеют наибольшие шансы на повышение прямо сейчас.

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