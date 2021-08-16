Шварцман и еще 5 юниоров для Формулы 1 на 2022 год

Новичков Формулы 1, как цыплят, считают по осени. Но обсуждать начинают уже в августе. Пока в чемпионате официально не подтвержден ни один переход на будущий сезон, но каких-то новостей мы наверняка дождемся уже на первых осенних этапах. А пока давайте посмотрим, кого Формула 2 (и даже Ф3!) может предложить лидерам мирового автоспорта.

Оскар Пиастри

Главный новичок молодежных серий в 2021 году. Пиастри замахнулся на то, что не удалось в том году Роберту Шварцману – победу в Ф2 с первой же попытки. И пока австралиец справляется.

К перерыву он подошел лидером чемпионата с отрывом в 5 очков от Гуанью Чжоу. И это особенно примечательно, ведь Пиастри вместе с китайцем входит в программу подготовки пилотов Renault. То есть борются они не только за победу в Ф2, но и за место первого кандидата на перевод в Ф1 от французского концерна. И пока дебютант выигрывает.

Оскар Пиастри, Prema Racing Фото: Formula Motorsport Ltd

Думается, если Пиастри удастся сохранить лидерство в чемпионате, его акции сильно возрастут. Правда, своих мест в Ф1 у Renault нет – долгосрочный контракт Эстебана Окона и ренессанс Фернандо Алонсо не оставляют надежд на перевод в Alpine. Остается лишь надеяться на сделку французского концерна с кем-то вроде Williams.

Гуанью Чжоу

Для китайца сейчас все ясно – либо пан, либо пропал. Гуанью уже пару лет ходит в лидерах Ф2, но до сих пор не завершал сезон даже в первой тройке. Если же теперь он проиграет титул дебютанту серии (и коллеге по Renault) – о надеждах на Ф1 придется забыть.

Чжоу все еще называют главным кандидатом на повышение от Renault. Во многом благодаря спонсорам и китайскому рынку, на который стремится каждый автопроизводитель. Но эти плюсы придется все-таки подкрепить на трассе. Иначе повышения не видать.

Что касается вариантов, то для Чжоу актуально все, сказанное про Пиастри. С той лишь разницей, что у китайца больше шансов найти спонсируемое место – китайская экономика поможет.

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Роберт Шварцман

Печально, но в этом августе шансы Роба на переход в Ф1 заметно хуже, чем в прошлом. Тогда он был дебютантом, идущим в лидерах чемпионата. Теперь он второгодка, не подтвердивший ожиданий.

В 2020-м в Шварцмане видели чуть ли не нового Леклера. Но Роберт не смог удержать шикарную весеннюю форму до конца сезона, и в 2021-м ее не вернул. Это заметил и глава Ferrari Маттиа Бинотто, высказываясь о молодой поросли команды.

Слова Бинотто можно считать шлагбаумом на пути Шварцмана в Ф1, но надежда все-таки есть. Антонио Джовинацци и Кими Райкконен еще могут покинуть Alfa Romeo, а сам Роб может собраться и обойти Чжоу и Пиастри в чемпионате. Тогда будет о чем говорить. Сейчас же кажется, что в 2022-м Шварцмана в Ф1 не будет.

Тео Пуршер

Был бы главной сенсацией года в Формуле 2, если бы не Пиастри. Француз наравных борется с лидерами серии и идет шестым в чемпионате при том, что он не только дебютант, но еще даже несовершеннолетний.

17-летний гонщик уже так сильно впечатлил Sauber, что его готовы продвинуть в Alfa Romeo вместо воспитанников Ferrari. Благо, Фредерик Вассер недавно заявил, что от мнения Скудерии его команда при выборе пилотов больше не зависит.

Тео Пуршер, Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo

В чемпионате Пуршер ниже всех вышеперечисленных гонщиков. Зато его шансы пойти на повышение уже в 2022 году выглядят самыми высокими. А там кто знает, может еще у Кими Райкконена поучиться доведется.

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Джек Эйткен

Британец не выиграл ни одной серии со времен Альпийской формулы Renault в 2015 году. За три с половиной сезона в Ф2 он одержал четыре победы и ни разу не поднялся выше пятого места в таблице. В этом году он сочетает младшую формулу с кузовами и нигде не выглядит убедительным. И при всем этом его считают кандидатом на место в Ф1? Да, все так.

Джек Эйткен, Williams Racing Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Эйткен не впечатлял в Ф2 с 2019 года, да и тогда оказался слабее, чем, например, Николя Латифи. Но у британца есть тесная связь с Williams и его шансы попасть в эту команду отличны от нулевых. Особенно теперь, когда Гроув внезапно порвал отношения с одним из лидеров Ф2 Дэном Тиктумом. Что ж, внезапным и небыстрым пилотом за рулем Williams нас уже не удивишь.

Деннис Хаугер

С огромной вероятностью в 2022 году норвежец поедет в Формуле 2. У него едва ли остались шансы проиграть титул Ф3 – ближайшего конкурента он опережает почти вдвое. Но попасть в Ф1 Хаугеру поможет лишь чудо. Или окончательный развал Юки Цуноды.

Норвежский гонщик входит в программу Red Bull и, в теории, является потенциальной заменой для японца. Ну, или Пьера Гасли, если тот сумеет сбежать из Фаэнцы в более сильную команду.

Деннис Хаугер, Prema Racing Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Вообще, у Red Bull есть более подготовленные Юри Випс и Лиам Лоусон, но Хаугер выглядит более ярким. Скажем так, в нем больше от Макса Ферстаппена, чем в его старших товарищах. А значит, Хельмут Марко вполне может рискнуть, если появится место.

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В этот список попали не все яркие и сильные кандидаты на место Ф1. Например, здесь нет Ника де Вриса, так как он уже не выступает в молодежных сериях. Випс и Лоусон не кажутся сильными кандидатами при условии их связей с Red Bull, а Тиктум вылетел уже из второй программы развития пилотов и теперь едва ли претендует на Ф1.

Наконец, кто-то из кандидатов может всплыть нежданно-негаданно, и тогда мы увидим в главной гоночной серии... например, Джехана Дарувалу. Но кажется, что именно шесть вышеназванных пилотов молодежных серий имеют наибольшие шансы на повышение прямо сейчас.