Шварцман дебютирует за Ferrari. В виртуальной гонке
Российский пилот стал вторым объявленным участником виртуального Гран При Бахрейна
Сегодня руководство Формулы 1 объявило о проведении виртуальных Гран При во время отмененных и перенесенных из-за коронавируса весенних гонок. Заезды будут проходить в те же даты, в которые были запланированы настоящие Гран При, а часть участников составят действующие пилоты Ф1.
Первым заявленным стал гонщик Williams Николя Латифи, а теперь названо имя второго участника гонки. Им стал россиянин Роберт Шварцман, который в этом году дебютирует в Формуле 2. Шварцман входит в программу развития молодых пилотов Ferrari и выступит в виртуальной гонке за Скудерию. Об этом в твиттере сообщили представитель программы SMP Racing, которая поддерживает пилота.
Виртуальный Гран При Бахрейна пройдет в воскресенье, 22 марта. Начало гонки запланировано на 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция заезда будет вестись в официальных аккаунтах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Шварцман дебютирует за Ferrari. В виртуальной гонке
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