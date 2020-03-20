Шварцман дебютирует за Ferrari. В виртуальной гонке

Сегодня руководство Формулы 1 объявило о проведении виртуальных Гран При во время отмененных и перенесенных из-за коронавируса весенних гонок. Заезды будут проходить в те же даты, в которые были запланированы настоящие Гран При, а часть участников составят действующие пилоты Ф1.

Первым заявленным стал гонщик Williams Николя Латифи, а теперь названо имя второго участника гонки. Им стал россиянин Роберт Шварцман, который в этом году дебютирует в Формуле 2. Шварцман входит в программу развития молодых пилотов Ferrari и выступит в виртуальной гонке за Скудерию. Об этом в твиттере сообщили представитель программы SMP Racing, которая поддерживает пилота.

Виртуальный Гран При Бахрейна пройдет в воскресенье, 22 марта. Начало гонки запланировано на 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция заезда будет вестись в официальных аккаунтах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch.