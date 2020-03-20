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Формула 1 / Новость

Шварцман дебютирует за Ferrari. В виртуальной гонке

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Шварцман дебютирует за Ferrari. В виртуальной гонке
Автор:
, редактор
20 мар. 2020 г., 15:31

Российский пилот стал вторым объявленным участником виртуального Гран При Бахрейна

Сегодня руководство Формулы 1 объявило о проведении виртуальных Гран При во время отмененных и перенесенных из-за коронавируса весенних гонок. Заезды будут проходить в те же даты, в которые были запланированы настоящие Гран При, а часть участников составят действующие пилоты Ф1. 

Первым заявленным стал гонщик Williams Николя Латифи, а теперь названо имя второго участника гонки. Им стал россиянин Роберт Шварцман, который в этом году дебютирует в Формуле 2. Шварцман входит в программу развития молодых пилотов Ferrari и выступит в виртуальной гонке за Скудерию. Об этом в твиттере сообщили представитель программы SMP Racing, которая поддерживает пилота. 

Виртуальный Гран При Бахрейна пройдет в воскресенье, 22 марта. Начало гонки запланировано на 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция заезда будет вестись в официальных аккаунтах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Роберт Шварцман
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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