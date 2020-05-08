Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров

Поделились
Комментарии
Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров
Автор:
, редактор
8 мая 2020 г., 12:03

Экс-менеджер Михаэля ждет соревнования Мика и Дэвида Шумахеров

Вилли Вебер долго время был менеджером семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера. Он потерял тесную связь с семьей гонщика после падения того на горнолыжном склоне, от которого Михаэль восстанавливается уже более пяти лет. 

В то же время, Вебер продолжает общаться с младшим братом Михаэля Ральфом Шумахером, который долгое время соперничал с братом в Ф1.

«Мы частенько говорим по телефону, – рассказал Вебер Kolner Express. – Он закрыл старую картинговую команду Михаэля и сейчас занимается Дэвидом. Они сфокусированы на карьере Дэвида в формульных гонках».

Сын Михаэля Мик Шумахер сейчас выступает в Формуле 2 и входит в программу подготовки пилотов Ferrari. Сын Ральфа Дэвид младше своего двоюродного брата и сезон-2020 проведет в Формуле 3. Вебер надеется, что два Шумахера вновь будут соревноваться в Ф1, как это было с Михаэлем и Ральфом.

«Это было бы здорово. Так здорово, что я скрестил пальцы за них обоих. Очень хочу поскорее увидеть их на трассе».

Читайте также:

Следующая новость
Анализ: Ferrari и Феттель зашли в тупик. Кажется, пора звать Сайнса

Предыдущая новость

Анализ: Ferrari и Феттель зашли в тупик. Кажется, пора звать Сайнса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ральф Шумахер , Михаэль Шумахер В Магазин , Мик Шумахер , Дэвид Шумахер
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австрии

Гран При Австрии

2 июл. - 5 июл.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Ferrari и Феттель зашли в тупик. Кажется, пора звать Сайнса

2
Формула 1

Самая внезапная победа в Ф1. Дымящая машина команды-аутсайдера выиграла гонку через 5 дней после финиша

3
Формула 1

Уильямс выбрала трех лучших пилотов в истории Ф1. Без Шумахера, но с Монтойей

4
Формула 1

Хюлькенберг захотел изолироваться в паре с Квятом

5
Формула 1

Тесты Ferrari, исключение для Сайнса и целых два Марко. Полная версия интервью Квята официальному подкасту Ф1

Последние видео

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои» 01:41
Формула 1

Тяжелая авария Фелипе Массы в Венгрии – эпизод фильма «Герои»

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере 05:01
Формула 1

Едет как-то Ферстаппен в Зандфорт. А рядом Элбон в контейнере

Зандфорт в игре F1 2020: видео 01:50
Формула 1

Зандфорт в игре F1 2020: видео

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии 01:43
Формула 1

Сузука наоборот. Мечта болельщика Формулы 1 в действии

Автодром Америк задом наперед. Поехали! 01:48
Формула 1

Автодром Америк задом наперед. Поехали!

Самое важное:

Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров
F1

Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров

Анализ: Ferrari и Феттель зашли в тупик. Кажется, пора звать Сайнса
F1

Анализ: Ferrari и Феттель зашли в тупик. Кажется, пора звать Сайнса

Уильямс выбрала трех лучших пилотов в истории Ф1. Без Шумахера, но с Монтойей
F1

Уильямс выбрала трех лучших пилотов в истории Ф1. Без Шумахера, но с Монтойей

Хюлькенберг захотел изолироваться в паре с Квятом
F1

Хюлькенберг захотел изолироваться в паре с Квятом

Формула 1 готова остаться без Договора согласия на 2021 год. Правила продиктует Liberty
F1

Формула 1 готова остаться без Договора согласия на 2021 год. Правила продиктует Liberty

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
17 сент. - 20 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.