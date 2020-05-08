Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров
Экс-менеджер Михаэля ждет соревнования Мика и Дэвида Шумахеров
Вилли Вебер долго время был менеджером семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера. Он потерял тесную связь с семьей гонщика после падения того на горнолыжном склоне, от которого Михаэль восстанавливается уже более пяти лет.
В то же время, Вебер продолжает общаться с младшим братом Михаэля Ральфом Шумахером, который долгое время соперничал с братом в Ф1.
«Мы частенько говорим по телефону, – рассказал Вебер Kolner Express. – Он закрыл старую картинговую команду Михаэля и сейчас занимается Дэвидом. Они сфокусированы на карьере Дэвида в формульных гонках».
Сын Михаэля Мик Шумахер сейчас выступает в Формуле 2 и входит в программу подготовки пилотов Ferrari. Сын Ральфа Дэвид младше своего двоюродного брата и сезон-2020 проведет в Формуле 3. Вебер надеется, что два Шумахера вновь будут соревноваться в Ф1, как это было с Михаэлем и Ральфом.
«Это было бы здорово. Так здорово, что я скрестил пальцы за них обоих. Очень хочу поскорее увидеть их на трассе».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Ральф Шумахер , Михаэль Шумахер В Магазин , Мик Шумахер , Дэвид Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин
Шуми III и Шуми IV. Вилли Вебер снова хочет свести в Ф1 двух Шумахеров
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