В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон почти наверняка перекроет исторический рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в Гран При и догонит немца по количеству чемпионских титулов.

В этой связи многие стали сравнивать двух пилотов и их успехи. И хотя в абсолютном выражении показатели Льюиса выглядят более впечатляющими, бывший глава Ф1 Берни Экклстоун отметил, что два гонщика выступали в разных условиях.

«Шуми пилотировал машину более или менее самостоятельно, – сказал 89-летний британец в интервью AFP. – Хэмилтону бог знает кто только ни помогает, сообщая давление в шинах, скорость в поворотах.

В прежние дни Ален Прост, которым я всегда восхищался, просто брал на себя полный контроль с момента старта. Сейчас такого уже нет».

Берни добавил: «Про Льюиса нельзя сказать ничего плохого. Вы не можете говорить, что он не хорош, дело не в этом. Если сравнивать его с остальными, то он потрясающе талантлив и я бы включил его в пятерку лучших пилотов последних 30 лет.

Но лучше ли он Михаэля? Обогнал бы его Михаэль на такой же машине? Этого сказать невозможно».

Также Экклстоун отметил, что у Хэмилтона есть важное отличие от других знаменитых чемпионов Ф1. Льюис активно проявляет себя за пределами гоночных трасс, будь то политические заявления или музыкальное творчество.

«Я бы сказал, что у него безграничные интересы, – объяснил Берни. – Если не знать, что он гонщик, то вы бы никогда не поняли этого по его одежде. Нельсон [Пике] и Шуми всегда были одеты так, что все было очевидно.

Они жили для того, чем занимались, для гонок. Для Льюиса гонки – это не просто гонки. Наверное, именно так будет проще объяснить мою мысль. У него другой образ жизни».