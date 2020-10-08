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Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

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«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Автор:
, Ответственный редактор

По словам бывшего босса Формулы 1, достижения двух гонщиков стоит сравнивать с поправкой на то, как они их добились

В нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон почти наверняка перекроет исторический рекорд Михаэля Шумахера по числу побед в Гран При и догонит немца по количеству чемпионских титулов. 

В этой связи многие стали сравнивать двух пилотов и их успехи. И хотя в абсолютном выражении показатели Льюиса выглядят более впечатляющими, бывший глава Ф1 Берни Экклстоун отметил, что два гонщика выступали в разных условиях.

«Шуми пилотировал машину более или менее самостоятельно, – сказал 89-летний британец в интервью AFP. – Хэмилтону бог знает кто только ни помогает, сообщая давление в шинах, скорость в поворотах. 

В прежние дни Ален Прост, которым я всегда восхищался, просто брал на себя полный контроль с момента старта. Сейчас такого уже нет».

Берни добавил: «Про Льюиса нельзя сказать ничего плохого. Вы не можете говорить, что он не хорош, дело не в этом. Если сравнивать его с остальными, то он потрясающе талантлив и я бы включил его в пятерку лучших пилотов последних 30 лет. 

Но лучше ли он Михаэля? Обогнал бы его Михаэль на такой же машине? Этого сказать невозможно».

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Также Экклстоун отметил, что у Хэмилтона есть важное отличие от других знаменитых чемпионов Ф1. Льюис активно проявляет себя за пределами гоночных трасс, будь то политические заявления или музыкальное творчество. 

«Я бы сказал, что у него безграничные интересы, – объяснил Берни. – Если не знать, что он гонщик, то вы бы никогда не поняли этого по его одежде. Нельсон [Пике] и Шуми всегда были одеты так, что все было очевидно.  

Они жили для того, чем занимались, для гонок. Для Льюиса гонки – это не просто гонки. Наверное, именно так будет проще объяснить мою мысль. У него другой образ жизни».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер , Льюис Хэмилтон , Берни Экклстоун
Автор Александр Кабановский

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